Анчелотти взял на матч с «Реалом» защитника Фельдхана, играющего в четвертом дивизионе Германии

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс разместил в Twitter фотографию из самолета, на котором немецкий клуб прилетел в Мадрид. Во вторник мюнхенцы проведут ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

На снимке в среднем ряду борта запечатлен 30-летний защитник клуба Николас Фельдхан. Немец заявлен за резервную и основную команды клуба в нынешнем сезоне, но впервые попал в заявку главной команды лишь на матч прошедшего тура Бундеслиги против «Байера» (0:0).

В первой встрече этапа команда Карло Анчелотти уступила со счетом 1:2.