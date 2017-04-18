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    Анчелотти взял на матч с «Реалом» защитника Фельдхана, играющего в четвертом дивизионе Германии

    Защитник «Баварии» Матс Хуммельс разместил в Twitter фотографию из самолета, на котором немецкий клуб прилетел в Мадрид. Во вторник мюнхенцы проведут ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

    На снимке в среднем ряду борта запечатлен 30-летний защитник клуба Николас Фельдхан. Немец заявлен за резервную и основную команды клуба в нынешнем сезоне, но впервые попал в заявку главной команды лишь на матч прошедшего тура Бундеслиги против «Байера» (0:0).

    В первой встрече этапа команда Карло Анчелотти уступила со счетом 1:2.

    Источник: Twitter

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    18.04.2017 01:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 апреля 2017, 08:00

      Матс так ухмыляется,как будто новичок ему понравился))))) P.S. Но я почти уверен что Хуммельс настоящий мужчина))

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