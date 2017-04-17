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    Шмидт вошел в список кандидатов на пост главного тренера сборной Голландии

    Бывший главный тренер «Байера» Роджер Шмидт вошел в список специалистов, которые могут возглавить сборную Голландии. Другими кандидатами на пост главного тренера оранжевых являются Луи ван Гаал, Рональд Куман, Франк де Бур, Филипп Коку, Рууд Гуллит, Дик Адвокат, Хенк тен Кате и Юрген Клинсманн.

    Напомним, в марте с должности рулевого голландцев в отставку был отправлен Данни Блинд.

    После пяти туров в отборочном турнире к ЧМ-2018 оранжевые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице группы А, имея в своем активе семь очков.

    Источник: Telegraaf.nl

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    17.04.2017 18:43
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