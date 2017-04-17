Матчи Кубка конфедераций не будут показаны на улицах Москвы

Матчи Кубка конфедераций-2017 не будут показаны на улицах Москвы. Что касается предстоящего чемпионата мира-2018, то для болельщиков будет организован специальный фестиваль.

«Организация фестиваля болельщиков на Кубке конфедераций в Москве не предполагается. Поэтому главной площадкой, где можно посмотреть матчи, будет сам стадион «Спартак».

А вот на чемпионате мира в Москве организуют фестиваль болельщиков ФИФА. Фанфест расположится на Воробьевых горах, на площадке перед зданием МГУ имени М.В. Ломоносова, и вместит порядка 42 тысяч человек», – рассказал руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев пресс-службе столичной мэрии.

Напомним, что Кубок конфедераций должен пройти с 17 июня по 2 июля 2017 года в России.