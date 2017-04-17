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    Матчи Кубка конфедераций не будут показаны на улицах Москвы

    Матчи Кубка конфедераций-2017 не будут показаны на улицах Москвы. Что касается предстоящего чемпионата мира-2018, то для болельщиков будет организован специальный фестиваль.

    «Организация фестиваля болельщиков на Кубке конфедераций в Москве не предполагается. Поэтому главной площадкой, где можно посмотреть матчи, будет сам стадион «Спартак».

    А вот на чемпионате мира в Москве организуют фестиваль болельщиков ФИФА. Фанфест расположится на Воробьевых горах, на площадке перед зданием МГУ имени М.В. Ломоносова, и вместит порядка 42 тысяч человек», – рассказал руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев пресс-службе столичной мэрии.

    Напомним, что Кубок конфедераций должен пройти с 17 июня по 2 июля 2017 года в России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2017 10:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 17 апреля 2017, 12:19

      Боятся беспорядков.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 17 апреля 2017, 12:10

      какой кайф смотреть на улице?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 17 апреля 2017, 11:26

      Ну да. А то вдруг в митинг все это превратится

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 апреля 2017, 11:23

      Власть панически боится народа.

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