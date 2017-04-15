Семак: «Уфа» не может быть довольна результатом и игрой в матче с «Амкаром»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подчеркнул, что расстроен результатом гостевого поединка 23-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:1). Специалист отметил, что уфимцы хотели сыграть лучше.

Напомним, команда из Башкирии не сумела удержать победу, пропустив на 89-й минуте матча от нападающего пермяков Дарко Бодула.

«Конечно, не можем быть сегодня довольны результатом и игрой. В первом тайме «Уфа» играла лучше, чем во второй половине встречи. Позволили сопернику провести несколько опасных атак. Разберемся, почему пропустили в концовке встречи, и будем двигаться дальше.

Сегодня все в «Уфе» расстроены результатом. Хотелось сыграть лучше», – отметил Семак в эфире телеканала «Наш футбол».