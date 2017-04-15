Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семак: «Уфа» не может быть довольна результатом и игрой в матче с «Амкаром»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подчеркнул, что расстроен результатом гостевого поединка 23-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:1). Специалист отметил, что уфимцы хотели сыграть лучше.

    Напомним, команда из Башкирии не сумела удержать победу, пропустив на 89-й минуте матча от нападающего пермяков Дарко Бодула.

    «Конечно, не можем быть сегодня довольны результатом и игрой. В первом тайме «Уфа» играла лучше, чем во второй половине встречи. Позволили сопернику провести несколько опасных атак. Разберемся, почему пропустили в концовке встречи, и будем двигаться дальше.

    Сегодня все в «Уфе» расстроены результатом. Хотелось сыграть лучше», – отметил Семак в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.04.2017 14:42
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1139

      Igornv 15 апреля 2017, 17:27

      Проиграют!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11