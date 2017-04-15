Лига 1. «Лилль» проиграл «Ренну», «Монпелье» оказался сильнее «Лорьяна» и другие результаты

В матче 33-го тура Лиги 1 «Лилль» в гостях потерпел поражение от «Ренна» со счетом 0:2. Голами в составе победителей отметились Фирмин Мубеле и Джованни Сио.

В других встречах «Метц» на своем поле оказался сильнее «Кана», «Генгам» и «Тулуза» забили на двоих четыре гола, «Монпелье» одержал победу над «Лорьяном».

Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур

Метц – Кан – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Сарр, 65; 1:1 – Сантини, 74; 2:1 – Диабате, 83.

Генгам – Тулуза – 2:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Бриан, 53 (с пенальти); 2:0 – Менди, 62; 2:1 – Делор, 67 (с пенальти); 2:2 – Роделен, 88.

Монпелье – Лорьян – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Будебуз, 8; 2:0 – Мбенза, 27.

Ренн – Лилль – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мубеле, 3; 2:0 – Сио, 29.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1