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    АПЛ. «Лестер» упустил преимущество в два мяча в матче с «Кристал Пэлас» и другие результаты

    В матче 33-го тура АПЛ действующий чемпион Англии «Лестер» в гостях упустил преимущество в два мяча и сыграл вничью с «Кристал Пэлас» – 2:2. На данный момент «лисы» располагаются на 13-й позиции в турнирной таблице.

    В других встречах «Эвертон» одержал победу над «Бернли», гол Питера Крауча помог «Сток Сити» победить «Халл Сити».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 33-й тур

    Кристал Пэлас – Лестер – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Хут, 6; 0:2 – Варди, 52; 1:2 – Кабай, 54; 2:2 – Бентеке, 70.

    Эвертон – Бернли – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ягиелка, 49; 1:1 – Воукс, 52 (с пенальти); 2:1 – Ми, 71 (в свои ворота); 3:1 – Лукаку, 74.

    Сток Сити – Халл Сити – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Арнаутович, 6; 1:1 – Магуайр, 51; 2:1 – Крауч, 66; 3:1 – Шакири, 80.

    Сандерленд – Вест Хэм – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Айю, 5; 1:1 – Хазри, 26; 1:2 – Коллинс, 47; 2:2 – Борини, 90.

    Удаление: нет – Бирам, 90+5.

    Уотфорд – Суонси – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Капу, 42.

    Календарь АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2017 18:55
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