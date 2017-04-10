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  • Олег Иванов: «Футболисты приезжают в сборную и не могут показать даже половины»

Олег Иванов: «Футболисты приезжают в сборную и не могут показать даже половины»

10 апреля 2017, 11:42
4

Полузащитник «Терека» Олег Иванов считает, что основная проблема сборной России заключается в психологической неуверенности команды.

«Это уже больше психологический момент – такое ощущение, что никто не верит в команду, а сами футболисты скованы. Даже если смотреть на игры ребят в клубах, они приезжают в сборную и не могут показать даже половины. Это больше психологический момент, это реально давит.

Как раз через такие игры, как с бельгийцами, вопросы должны решаться сами собой – приходит уверенность. Кто-то писал, что бельгийцы бросили играть, но футбол играется 90 минут. Какой бы игра ни была, мы добились ничьей с одной из самых перспективных сборных Европы, а может быть, и мира; надеюсь, это придаст силы и уверенности ребятам», – сказал Иванов.

Напомним, что товарищеский матч России с Бельгией завершился со счетом 3:3.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Ахмат Иванов Олег
Комментарии (4)
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filosof sparty
1491814521
Вообще я тоже сторонник любви и поддержки сборной, пускай даже и не успешной, как никак это наша страна, но... Есть целый комплекс проблем, который этой самой любви очень мешает: - всегда найдутся футболёры ведущие себя крайне не этично; - всегда найдутся футболёры отбывающие номер; - ну и конечно сложно любить сборную, футболисты которой зарабатывают намного больше тех, кому постоянно безвольно сливают!
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zico2205
1491815583
Как я помню, Олег не раз вызывался в сборную,но его так и не выпускали,хотя по креативности,по принятию нестандартных решений, по культуре паса- он наверное лучший в России...Ну может еще с ним поспорят Дзагоев и Шатов...Вдобавок он довольно высокого роста,что тоже было бы плюсом....Но почему его не ставили- не пойму...А насчет неуверенности- в команде просто нет лидера, нет человека .способного повести за собой...И я пока его тоже не вижу...
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acer2003
1491816819
А,как можно показать то, чего нет ? Не целого .не половины ???
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