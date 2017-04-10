Олег Иванов: «Футболисты приезжают в сборную и не могут показать даже половины»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов считает, что основная проблема сборной России заключается в психологической неуверенности команды.

«Это уже больше психологический момент – такое ощущение, что никто не верит в команду, а сами футболисты скованы. Даже если смотреть на игры ребят в клубах, они приезжают в сборную и не могут показать даже половины. Это больше психологический момент, это реально давит.

Как раз через такие игры, как с бельгийцами, вопросы должны решаться сами собой – приходит уверенность. Кто-то писал, что бельгийцы бросили играть, но футбол играется 90 минут. Какой бы игра ни была, мы добились ничьей с одной из самых перспективных сборных Европы, а может быть, и мира; надеюсь, это придаст силы и уверенности ребятам», – сказал Иванов.

Напомним, что товарищеский матч России с Бельгией завершился со счетом 3:3.