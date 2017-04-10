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    Олег Иванов: «Футболисты приезжают в сборную и не могут показать даже половины»

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов считает, что основная проблема сборной России заключается в психологической неуверенности команды.

    «Это уже больше психологический момент – такое ощущение, что никто не верит в команду, а сами футболисты скованы. Даже если смотреть на игры ребят в клубах, они приезжают в сборную и не могут показать даже половины. Это больше психологический момент, это реально давит.

    Как раз через такие игры, как с бельгийцами, вопросы должны решаться сами собой – приходит уверенность. Кто-то писал, что бельгийцы бросили играть, но футбол играется 90 минут. Какой бы игра ни была, мы добились ничьей с одной из самых перспективных сборных Европы, а может быть, и мира; надеюсь, это придаст силы и уверенности ребятам», – сказал Иванов.

    Напомним, что товарищеский матч России с Бельгией завершился со счетом 3:3.

    Источник: ТАСС

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    10.04.2017 11:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 10 апреля 2017, 12:33

      А,как можно показать то, чего нет ? Не целого .не половины ???

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > acer2003 10 апреля 2017, 13:19

      Наши юниоры неоднократно завоевывали призы на ЕВРО, значит есть у нас таланты. Просто потом по мере их взросления они перестают играть, как потом видно на играх молодежки и основной сборной. Но это уже разные вещи - не хотеть играть или не уметь играть.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 10 апреля 2017, 12:13

      Как я помню, Олег не раз вызывался в сборную,но его так и не выпускали,хотя по креативности,по принятию нестандартных решений, по культуре паса- он наверное лучший в России...Ну может еще с ним поспорят Дзагоев и Шатов...Вдобавок он довольно высокого роста,что тоже было бы плюсом....Но почему его не ставили- не пойму...А насчет неуверенности- в команде просто нет лидера, нет человека .способного повести за собой...И я пока его тоже не вижу...

      -1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 10 апреля 2017, 11:55

      Вообще я тоже сторонник любви и поддержки сборной, пускай даже и не успешной, как никак это наша страна, но... Есть целый комплекс проблем, который этой самой любви очень мешает:
      - всегда найдутся футболёры ведущие себя крайне не этично;
      - всегда найдутся футболёры отбывающие номер;
      - ну и конечно сложно любить сборную, футболисты которой зарабатывают намного больше тех, кому постоянно безвольно сливают!

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