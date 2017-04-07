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    Газзаев будет болеть за Семина в финале Кубка России

    Известный российский специалист Валерий Газзаев пожелал удачи главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину в финале Кубка России против «Урала».

    Стоит отметить, что Семин и Газзаев четырежды побеждали в этом турнире. Успех в нынешнем розыгрыше Кубка России позволит наставнику железнодорожников стать единоличным рекордсменом страны.

    «Искренне желаю, чтобы Юра выиграл, и буду рад этому. Любые рекорды рано или поздно бьются. Клянусь, до сегодняшнего дня не знал, что мы с Семиным делим это достижение. Мы с ним дружим уже более 40 лет – с 1976-го.

    Конечно, были времена, когда мы конкурировали: он отстаивал интересы «Локомотива», я – «Алании», ЦСКА. Но у нас был исключительно спортивный интерес, и в нашем соперничестве мы никогда не переходили грань. После матча с «Уфой» я позвонил ему, поздравил с выходом в финал и сказал, что буду за него болеть. Рад и тому, что встретится он с другим тренером советской школы – Сашей Тархановым. Тем интереснее будет матч в Сочи!» – заявил Газзаев.

    Финал Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» пройдет 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2017 00:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 7 апреля 2017, 10:16

      Только Локо только победа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 7 апреля 2017, 00:32

      Я тоже за Палыча .......

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