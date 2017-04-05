Аршавин превратился в посла футбола в Казахстане

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал об изменениях в клубе с приходом бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина. Он отметил, что 35-летний футболист привлекает дополнительных болельщиков на трибуны.

«С появлением Аршавина в «Кайрате» увеличилось количество зрителей на наших выездных матчах. Люди идут на Аршавина. Он превратился в посла футбола в Казахстане.

Футбол – это большой бизнес, и есть футболисты, которые представляют много социальных и рекламных проектов. Благодаря им люди узнают о клубах, за которые они играют. Приглашение Аршавина и Тимощука, который играл у нас до конца прошлого сезона, в первую очередь было связано с их профессиональными качествами.

Во-вторых, это был маркетинговый ход. Мы знали, что будем играть в Лиге Европы и хотели, чтобы все узнали, что это за клуб.

В Казахстане у молодых футболистов отсутствует понимание того, что футбол – это работа. Имея контракт на руках, они забывают, что за этот контракт надо еще и работать. Тимощук и Аршавин передавали свой опыт молодым ребятам, и это позитивно сказалось на их развитии», – заявил Боранбаев.

Напомним, что Аршавин выступает за «Кайрат» с 2016 года. В прошлом сезоне он стал серебряным призером чемпионата Казахстана, а также стал обладателем Суперкубка Казахстана.