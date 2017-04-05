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    Аршавин превратился в посла футбола в Казахстане

    Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал об изменениях в клубе с приходом бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина. Он отметил, что 35-летний футболист привлекает дополнительных болельщиков на трибуны.

    «С появлением Аршавина в «Кайрате» увеличилось количество зрителей на наших выездных матчах. Люди идут на Аршавина. Он превратился в посла футбола в Казахстане.

    Футбол – это большой бизнес, и есть футболисты, которые представляют много социальных и рекламных проектов. Благодаря им люди узнают о клубах, за которые они играют. Приглашение Аршавина и Тимощука, который играл у нас до конца прошлого сезона, в первую очередь было связано с их профессиональными качествами.

    Во-вторых, это был маркетинговый ход. Мы знали, что будем играть в Лиге Европы и хотели, чтобы все узнали, что это за клуб.

    В Казахстане у молодых футболистов отсутствует понимание того, что футбол – это работа. Имея контракт на руках, они забывают, что за этот контракт надо еще и работать. Тимощук и Аршавин передавали свой опыт молодым ребятам, и это позитивно сказалось на их развитии», – заявил Боранбаев.

    Напомним, что Аршавин выступает за «Кайрат» с 2016 года. В прошлом сезоне он стал серебряным призером чемпионата Казахстана, а также стал обладателем Суперкубка Казахстана.

    Источник: ТАСС

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    05.04.2017 09:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 10 мая 2017, 11:38

      А чего он тогда не в Киргизию поехал? Ваще бы фурор...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 7 мая 2017, 14:19

      "С появлением Аршавина в «Кайрате» увеличилось количество зрителей на наших выездных матчах. Люди идут на Аршавина."
      Вот просто интересно на сколько больше людей стало приходить на матчи ... на 3 или на 4 человека? ... и связано ли это именно с Аршавиным? ... или это интервью, как сказал бы товарищ Кайрат Боранбаев (из клуба Кайрат) ... "был маркетинговый ход ... чтобы все узнали, что это за клуб."

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      sanchesfom 5 апреля 2017, 14:51

      Лучше бы Медведев превратился.

      -1
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      Рейтинг: +496

      firs04 5 апреля 2017, 10:45

      Везде бы ходили на него посмотреть, пусть у него язык острый и звездняк был, но футболист он отличный

      3
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 5 апреля 2017, 09:57

      А давай в Сборную, Васю то если что позовут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 5 апреля 2017, 09:43

      Молодец, Андрей! Так держать!

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 апреля 2017, 09:33

      Превратился ))--- Оборотень Андрюха )!

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > acer2003 5 апреля 2017, 12:32

      А я сразу подумал, что Аршавин покемон. Чармандер блять превратился в чармелеона!)

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