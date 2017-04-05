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Аршавин превратился в посла футбола в Казахстане

5 апреля 2017, 09:29
8

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал об изменениях в клубе с приходом бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина. Он отметил, что 35-летний футболист привлекает дополнительных болельщиков на трибуны.

«С появлением Аршавина в «Кайрате» увеличилось количество зрителей на наших выездных матчах. Люди идут на Аршавина. Он превратился в посла футбола в Казахстане.

Футбол – это большой бизнес, и есть футболисты, которые представляют много социальных и рекламных проектов. Благодаря им люди узнают о клубах, за которые они играют. Приглашение Аршавина и Тимощука, который играл у нас до конца прошлого сезона, в первую очередь было связано с их профессиональными качествами.

Во-вторых, это был маркетинговый ход. Мы знали, что будем играть в Лиге Европы и хотели, чтобы все узнали, что это за клуб.

В Казахстане у молодых футболистов отсутствует понимание того, что футбол – это работа. Имея контракт на руках, они забывают, что за этот контракт надо еще и работать. Тимощук и Аршавин передавали свой опыт молодым ребятам, и это позитивно сказалось на их развитии», – заявил Боранбаев.

Напомним, что Аршавин выступает за «Кайрат» с 2016 года. В прошлом сезоне он стал серебряным призером чемпионата Казахстана, а также стал обладателем Суперкубка Казахстана.

Источник: ТАСС
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (8)
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acer2003
1491373995
Превратился ))--- Оборотень Андрюха )!
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Zenit-84
1491374610
Молодец, Андрей! Так держать!
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Nikiforof
1491375470
А давай в Сборную, Васю то если что позовут.
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firs04
1491378321
Везде бы ходили на него посмотреть, пусть у него язык острый и звездняк был, но футболист он отличный
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sanchesfom
1491393110
Лучше бы Медведев превратился.
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Atom2020
1494155986
"С появлением Аршавина в «Кайрате» увеличилось количество зрителей на наших выездных матчах. Люди идут на Аршавина." Вот просто интересно на сколько больше людей стало приходить на матчи ... на 3 или на 4 человека? ... и связано ли это именно с Аршавиным? ... или это интервью, как сказал бы товарищ Кайрат Боранбаев (из клуба Кайрат) ... "был маркетинговый ход ... чтобы все узнали, что это за клуб."
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momwig_
1494405482
А чего он тогда не в Киргизию поехал? Ваще бы фурор...
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