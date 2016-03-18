Аршавин подписал контракт с «Кайратом»

Футболисты «Алтая» определились с игровыми номерами на сезон-2016. Денис Колодин за игрой которого с интересом будут наблюдать наши болельщики, специалисты и представители казахстанских и российских СМИ, будет играть под номером 25. Этот номер Денис выбрал давно, и как объясняет сам футболист, в отборочной кампании сборной России на EURO-2008, ему исполнилось 25 лет, и он взял себе этот номер, впоследствии закрепившийся за ним в дальнейшей карьере. Помимо 25-го у Дениса были и другие номера, которым он никогда не придавал особого значения.
Представляем вашему вниманию, игровые номера всех футболистов «Алтая», под которыми они будут выступать в дебютном для клуба сезоне. Для вашего удобства, мы рассортировали номера в порядке возрастания, и игроки представлены в порядке их амплуа.
Вратари:
1 Илья Караваев
23 Дмитрий Колбунцов
33 Вячеслав Котляр
Защитники:
2 Ануар Умашев
3 Жаксылык Халелов
5 Касымжан Таипов
14 Алибек Сакенов
15 Дмитрий Шмидт
25 Денис Колодин
70 Пламен Димов
82 Денис Щеткин
Полузащитники:
6 Алексей Шакин
8 Андрей Карпович (К)
9 Азат Ерсалимов
10 Еркебулан Нургалиев
12 Константин Заречный
16 Ануар Жагиппар
17 Евгений Шмидт
21 Никита Тюрин
22 Бауыржан Танирбергенов
88 Рамиз Муканов
Нападающие:
7 Сергей Шафф
11 Бауыржан Касымов
20 Самит Чулагов
Главный тренер – Востриков Игорь Леонидович
Ассистент главного тренера – Глушков Борис Викторович
Тренер по вратарям – Пинчуков Андрей Викторович
Администратор – Тимофеев Сергей Анатольевич
Администратор – Рахимбеков Серик Жакенович
Врач – Корнилов Александр Николаевич
Физиотерапевт – Долганов Владимир Евгеньевич
Спортивный директор – Симиниди Федор Анатольевич
Председатель Наблюдательного совета – Чайжунусов Сержан Жакиянович.
Игровые номера молодых.
Вратарь: № 23 – Дмитрий Колбунцов
Защитники: № 43 - Азамат Кайырлыев, № 57 - Виктор Чувакин, №42 - Ерсын Кындыкбаев,
Полузащитники: №39 - Оралбек Сериков, № - Тельжан Жумакулов, №41 - Ауэз Балтабек, № 37 - Куат Елемесов, №97 - Мукажан Мукашев,
Нападающие: № 44 - Диас Кенжебаев, №95 - Петр Казанцев
Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин подписал контракт с казахстанским «Кайратом». Соглашение подписано по схеме 1+1. Выступать в команде игрок будет под номером 28.
Напомним, после возвращения из лондонского «Арсенала» Аршавин выступал в составе «Зенита», а в 2015 году перебрался в «Кубань». В этом сезоне провел за краснодарский клуб девять матчей.