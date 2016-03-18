Аршавин подписал контракт с «Кайратом»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин подписал контракт с казахстанским «Кайратом». Соглашение подписано по схеме 1+1. Выступать в команде игрок будет под номером 28.

Напомним, после возвращения из лондонского «Арсенала» Аршавин выступал в составе «Зенита», а в 2015 году перебрался в «Кубань». В этом сезоне провел за краснодарский клуб девять матчей.

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