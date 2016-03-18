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    Аршавин подписал контракт с «Кайратом»

    Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин подписал контракт с казахстанским «Кайратом». Соглашение подписано по схеме 1+1. Выступать в команде игрок будет под номером 28.

    Напомним, после возвращения из лондонского «Арсенала» Аршавин выступал в составе «Зенита», а в 2015 году перебрался в «Кубань». В этом сезоне провел за краснодарский клуб девять матчей.

    Пять причин, почему Аршавин спасет карьеру в Казахстане

    Источник: ФК «Кайрат»

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    18.03.2016 11:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      Zinu 26 марта 2016, 17:56

      Футболисты «Алтая» определились с игровыми номерами на сезон-2016. Денис Колодин за игрой которого с интересом будут наблюдать наши болельщики, специалисты и представители казахстанских и российских СМИ, будет играть под номером 25. Этот номер Денис выбрал давно, и как объясняет сам футболист, в отборочной кампании сборной России на EURO-2008, ему исполнилось 25 лет, и он взял себе этот номер, впоследствии закрепившийся за ним в дальнейшей карьере. Помимо 25-го у Дениса были и другие номера, которым он никогда не придавал особого значения.

      Представляем вашему вниманию, игровые номера всех футболистов «Алтая», под которыми они будут выступать в дебютном для клуба сезоне. Для вашего удобства, мы рассортировали номера в порядке возрастания, и игроки представлены в порядке их амплуа.

      Вратари:
      1 Илья Караваев
      23 Дмитрий Колбунцов
      33 Вячеслав Котляр
      Защитники:
      2 Ануар Умашев
      3 Жаксылык Халелов
      5 Касымжан Таипов
      14 Алибек Сакенов
      15 Дмитрий Шмидт
      25 Денис Колодин
      70 Пламен Димов
      82 Денис Щеткин

      Полузащитники:
      6 Алексей Шакин
      8 Андрей Карпович (К)
      9 Азат Ерсалимов
      10 Еркебулан Нургалиев
      12 Константин Заречный
      16 Ануар Жагиппар
      17 Евгений Шмидт
      21 Никита Тюрин
      22 Бауыржан Танирбергенов
      88 Рамиз Муканов
      Нападающие:
      7 Сергей Шафф
      11 Бауыржан Касымов
      20 Самит Чулагов

      Главный тренер – Востриков Игорь Леонидович
      Ассистент главного тренера – Глушков Борис Викторович
      Тренер по вратарям – Пинчуков Андрей Викторович
      Администратор – Тимофеев Сергей Анатольевич
      Администратор – Рахимбеков Серик Жакенович
      Врач – Корнилов Александр Николаевич
      Физиотерапевт – Долганов Владимир Евгеньевич
      Спортивный директор – Симиниди Федор Анатольевич
      Председатель Наблюдательного совета – Чайжунусов Сержан Жакиянович.

      Игровые номера молодых.
      Вратарь: № 23 – Дмитрий Колбунцов
      Защитники: № 43 - Азамат Кайырлыев, № 57 - Виктор Чувакин, №42 - Ерсын Кындыкбаев,
      Полузащитники: №39 - Оралбек Сериков, № - Тельжан Жумакулов, №41 - Ауэз Балтабек, № 37 - Куат Елемесов, №97 - Мукажан Мукашев,
      Нападающие: № 44 - Диас Кенжебаев, №95 - Петр Казанцев

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      Рейтинг: +271

      artem 81 18 марта 2016, 17:16

      Кто из наших лучше? Андрей за сборную забивал, за зенит, за Арсенал по 4 за матч, кто лучше был в РФ?

      -2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 18 марта 2016, 15:10

      продвигает чипсы на Восток)))

      -3
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 18 марта 2016, 12:20

      У Дрюни даже глаза раскосыми стали....

      -2
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 > zenitforever2015 18 марта 2016, 14:19

      рот закрой днище

      -1
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 18 марта 2016, 11:48

      KazRosGas Андрюха любит газовые команды.

      1
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      Рейтинг: +29

      Vinnie Jones 18 марта 2016, 11:46

      Алга!

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