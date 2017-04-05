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    Черчесов: «Мы к каждой игре относимся серьезно. У сборной России всегда есть «план Б»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций-2017, а также рассказал о тактике национальной команды.

    – Болельщикам стоит всерьез относиться к результату на Кубке конфедераций?

    – Мы к каждой игре относимся серьезно. Это проверка всех систем, и не только для сборной: стадионы, инфраструктура и так далее. Поэтому важно правильно расставить акценты в преддверии такого серьезного турнира. Убежден, все участники приедут в Россию бороться за победу. Мы не исключение. Повторюсь, стартовая позиция в Кубке Конфедераций нам очень не нравится.

    – А место в рейтинге ФИФА?

    – Уже говорил: выигрываешь у Румынии – опускаешься в рейтинге, не играешь четыре месяца – поднимаешься. Что за рейтинг?

    – Смущает само число – 60.

    – 60 в нашем случае – плохое число. Хотя для фигурного катания почти идеальное. Но раз рейтинг существует, стоит относиться к нему серьезно.

    – Схема с тремя защитниками – от подбора кадров или от ее эффективности?

    – Опыт последних больших турниров показывает, что это успешная схема. Безусловно, выбор – не догма, поэтому мы иногда по ходу матча перестраиваемся на игру в четыре защитника. В частности, в матче против Катара. Такое же перестроение планировали во встрече с Кот-д'Ивуаром, но я все же решил ничего не менять: впереди был матч с Бельгией, а мешать все в одну кучу не хотелось.

    – То есть у сборной все-таки есть план Б?

    – Да. После игры с Кот-д'Ивуаром у нас была одна пища для размышлений, после Бельгии – другая.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.04.2017 01:37
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +382

      лёха72 5 апреля 2017, 17:48

      ГДЕ ПЛАН

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > лёха72 11 апреля 2017, 19:20

      план А: разъ..ем соперника, как Бог черепаху!
      план Б: ..й с ним, проиграли, готовимся к следующему матчу!

      0
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      Рейтинг: +49

      De-create 5 апреля 2017, 16:49

      К сожалению, в игре нашей сборной и плана А не видно... не то, что плана Б...

      1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 5 апреля 2017, 10:24

      Какой запасной план, какой план о чем он говорит вообще? Я что-то не припоминаю случаев когда сборная проигрывала и смогла уйти от поражения и выиграть игру. Не нужно говорить и рассказывать про последнюю игру с Бельгией. Матч закончился в ничью, потому, что бельгийцы отдали игру, решили не позорить этих убогих на глазах у всей страны, да еще и товарищеском матче. Они оставили эту участь для сборной Германии, которая приедет на Кубок Конфедераций и может быть для себя, когда на ЧМ приедут и попадут в одну группу с нашей сборной. У нас в чемпионате играют много хороших легионеров. Натурализуйте их! Ари много раз с Жаозиньо говорил, что хотел бы играть за сборную. А они натурализовали Нойштедера. Этот "хлам" на Шальке 04 выбросил туркам отдал и перекрестился, что получилось провернуть эту сделку. Немцы после проиграно им чемпионата мира в 2006 году, запустили перезагрузку в сборной и за четыре года вырастили чемпионский состав, который будет кошмарить весь мир еще года четыре. Ах, да я зыбыл, если у нас будут вкладывать в футбол тогда в воровать будет нечего. А западные боссы, не разрешать нашему правительству вести политику чтобы Россия была великой страной и сверхдержавой какой был в свое время СССР.

      1
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 5 апреля 2017, 10:21

      вон оно чего, и когда же мы увидим план "Б", наверно на ЧМ-2018, когда обос@ся...

      2
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      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 5 апреля 2017, 10:20

      https://www.youtube.com/watch?v=rYK7_TzNPtM&feature=share

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 5 апреля 2017, 10:16

      Меня Черчесов уже бесит чтобы он не сказал,даже если вообще молчит

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 апреля 2017, 08:56

      А, что теперь, Черчес и за стадионы, и инфраструктуру, и т.д. отвечает?

      -1
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      Рейтинг: -45

      stream15 5 апреля 2017, 08:54

      План Б - это гнать Черчесова в шею, он ж план Ы.

      2
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 5 апреля 2017, 08:48

      План Б-это Барбаросса что ли?))))

      0
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      Рейтинг: +179

      Drezden85 5 апреля 2017, 06:32

      Еще скажи что ты этот план БЕЕЕ на финал чемпионата мира оставил

      1
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