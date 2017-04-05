Черчесов: «Мы к каждой игре относимся серьезно. У сборной России всегда есть «план Б»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций-2017, а также рассказал о тактике национальной команды.

– Болельщикам стоит всерьез относиться к результату на Кубке конфедераций?

– Мы к каждой игре относимся серьезно. Это проверка всех систем, и не только для сборной: стадионы, инфраструктура и так далее. Поэтому важно правильно расставить акценты в преддверии такого серьезного турнира. Убежден, все участники приедут в Россию бороться за победу. Мы не исключение. Повторюсь, стартовая позиция в Кубке Конфедераций нам очень не нравится.

– А место в рейтинге ФИФА?

– Уже говорил: выигрываешь у Румынии – опускаешься в рейтинге, не играешь четыре месяца – поднимаешься. Что за рейтинг?

– Смущает само число – 60.

– 60 в нашем случае – плохое число. Хотя для фигурного катания почти идеальное. Но раз рейтинг существует, стоит относиться к нему серьезно.

– Схема с тремя защитниками – от подбора кадров или от ее эффективности?

– Опыт последних больших турниров показывает, что это успешная схема. Безусловно, выбор – не догма, поэтому мы иногда по ходу матча перестраиваемся на игру в четыре защитника. В частности, в матче против Катара. Такое же перестроение планировали во встрече с Кот-д'Ивуаром, но я все же решил ничего не менять: впереди был матч с Бельгией, а мешать все в одну кучу не хотелось.

– То есть у сборной все-таки есть план Б?

– Да. После игры с Кот-д'Ивуаром у нас была одна пища для размышлений, после Бельгии – другая.