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  • Черчесов: «Мы к каждой игре относимся серьезно. У сборной России всегда есть «план Б»

Черчесов: «Мы к каждой игре относимся серьезно. У сборной России всегда есть «план Б»

5 апреля 2017, 01:37
19

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций-2017, а также рассказал о тактике национальной команды.

– Болельщикам стоит всерьез относиться к результату на Кубке конфедераций?

– Мы к каждой игре относимся серьезно. Это проверка всех систем, и не только для сборной: стадионы, инфраструктура и так далее. Поэтому важно правильно расставить акценты в преддверии такого серьезного турнира. Убежден, все участники приедут в Россию бороться за победу. Мы не исключение. Повторюсь, стартовая позиция в Кубке Конфедераций нам очень не нравится.

– А место в рейтинге ФИФА?

– Уже говорил: выигрываешь у Румынии – опускаешься в рейтинге, не играешь четыре месяца – поднимаешься. Что за рейтинг?

– Смущает само число – 60.

– 60 в нашем случае – плохое число. Хотя для фигурного катания почти идеальное. Но раз рейтинг существует, стоит относиться к нему серьезно.

– Схема с тремя защитниками – от подбора кадров или от ее эффективности?

– Опыт последних больших турниров показывает, что это успешная схема. Безусловно, выбор – не догма, поэтому мы иногда по ходу матча перестраиваемся на игру в четыре защитника. В частности, в матче против Катара. Такое же перестроение планировали во встрече с Кот-д'Ивуаром, но я все же решил ничего не менять: впереди был матч с Бельгией, а мешать все в одну кучу не хотелось.

– То есть у сборной все-таки есть план Б?

– Да. После игры с Кот-д'Ивуаром у нас была одна пища для размышлений, после Бельгии – другая.

Источник: «Советский спорт»
Кубок конфедераций Товарищеские матчи Россия Кот-д'Ивуар Бельгия
Комментарии (19)
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Супермачо
1491348131
План "Бердыев"? )))
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Томь вперёд
1491354355
Опять интервью ради интервью, одни анекдоты!
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Dimonadze
1491357275
Пока есть план Б, никто не будет отдавать все силы на реализацию плана А!
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Мары
1491360462
Угу. С нашего плана много не накуришься. Без понтовый.
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stream15
1491371659
План Б - это гнать Черчесова в шею, он ж план Ы.
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vladimir-7
1491371768
А, что теперь, Черчес и за стадионы, и инфраструктуру, и т.д. отвечает?
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Sanches 1204
1491376564
Меня Черчесов уже бесит чтобы он не сказал,даже если вообще молчит
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pegas1276
1491376867
вон оно чего, и когда же мы увидим план "Б", наверно на ЧМ-2018, когда обос@ся...
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Болельщик Реал Мадрида
1491377061
Какой запасной план, какой план о чем он говорит вообще? Я что-то не припоминаю случаев когда сборная проигрывала и смогла уйти от поражения и выиграть игру. Не нужно говорить и рассказывать про последнюю игру с Бельгией. Матч закончился в ничью, потому, что бельгийцы отдали игру, решили не позорить этих убогих на глазах у всей страны, да еще и товарищеском матче. Они оставили эту участь для сборной Германии, которая приедет на Кубок Конфедераций и может быть для себя, когда на ЧМ приедут и попадут в одну группу с нашей сборной. У нас в чемпионате играют много хороших легионеров. Натурализуйте их! Ари много раз с Жаозиньо говорил, что хотел бы играть за сборную. А они натурализовали Нойштедера. Этот "хлам" на Шальке 04 выбросил туркам отдал и перекрестился, что получилось провернуть эту сделку. Немцы после проиграно им чемпионата мира в 2006 году, запустили перезагрузку в сборной и за четыре года вырастили чемпионский состав, который будет кошмарить весь мир еще года четыре. Ах, да я зыбыл, если у нас будут вкладывать в футбол тогда в воровать будет нечего. А западные боссы, не разрешать нашему правительству вести политику чтобы Россия была великой страной и сверхдержавой какой был в свое время СССР.
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De-create
1491400183
К сожалению, в игре нашей сборной и плана А не видно... не то, что плана Б...
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