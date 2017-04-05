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    Василий Березуцкий: «Если Черчесов скажет, что нужен сборной, то я, как в армии, – «оп, и поехал»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал о причинах ухода из сборной России, а также заявил, что готов вернуться в национальную команду, если об этом попросит главный тренер Станислав Черчесов.

    – Что означает формулировка приостановил карьеру в сборной? Есть ли вероятность возвращения?

    – Я думаю об этом. Это зависит от тренера. Нужен ли я буду в 2018 году, в каком состоянии я буду. На данный момент, чтобы не гнаться за двумя зайцами, лучше сосредоточиться на клубе. Здоровье уже не позволяет. Я оставляю надежду выступить на ЧМ-2018, но решение за тренером. Сейчас сложно совмещать клуб и сборную.

    – Какие факторы и опции будут влиять на ваше возможное возвращение?

    – Нет вообще никаких опций в моей голове. Если главный тренер Черчесов почувствует, что я буду нужен команде, то я в любом состоянии поеду и буду готовиться. Сейчас, когда здоровье мне не позволяет тренироваться, когда все работают, а я бегаю по кругу, неправильно. Какой пример я подаю? Можно бегать по кругу и не тренироваться и попадать в состав? Если тренер скажет, что я нужен сборной, то я, как в армии, – «оп, и поехал».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2017 01:28
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 апреля 2017, 12:48

      " Оп,и приехал...."В первой же игре.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 6 апреля 2017, 12:04

      Онопко тоже вызовут)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 5 апреля 2017, 10:21

      https://www.youtube.com/watch?v=rYK7_TzNPtM&feature=share

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 5 апреля 2017, 09:22

      а ведь скажет..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 5 апреля 2017, 09:05

      Вася любит шутить))

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 5 апреля 2017, 08:11

      ну значит возьмут на ЧМ)

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > ПФК ЦСКА Моscow 5 апреля 2017, 08:24

      хорошь изду смешить,этот сезон надо добить потом надеюсь лч начнётся с новым сезоном,какая сборная нахрен

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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 5 апреля 2017, 07:40

      )))))))))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 апреля 2017, 07:28

      скоро и Игнашевич вернется и так будет продолжаться еще лет 5

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      Рейтинг: +6309

      порт 5 апреля 2017, 07:15

      Нет уж, умерла так умерла.

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 5 апреля 2017, 07:12

      Солдат однако!)

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