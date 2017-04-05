Василий Березуцкий: «Если Черчесов скажет, что нужен сборной, то я, как в армии, – «оп, и поехал»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал о причинах ухода из сборной России, а также заявил, что готов вернуться в национальную команду, если об этом попросит главный тренер Станислав Черчесов.

– Что означает формулировка приостановил карьеру в сборной? Есть ли вероятность возвращения?

– Я думаю об этом. Это зависит от тренера. Нужен ли я буду в 2018 году, в каком состоянии я буду. На данный момент, чтобы не гнаться за двумя зайцами, лучше сосредоточиться на клубе. Здоровье уже не позволяет. Я оставляю надежду выступить на ЧМ-2018, но решение за тренером. Сейчас сложно совмещать клуб и сборную.

– Какие факторы и опции будут влиять на ваше возможное возвращение?

– Нет вообще никаких опций в моей голове. Если главный тренер Черчесов почувствует, что я буду нужен команде, то я в любом состоянии поеду и буду готовиться. Сейчас, когда здоровье мне не позволяет тренироваться, когда все работают, а я бегаю по кругу, неправильно. Какой пример я подаю? Можно бегать по кругу и не тренироваться и попадать в состав? Если тренер скажет, что я нужен сборной, то я, как в армии, – «оп, и поехал».