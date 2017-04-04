Семин хочет видеть в «Локомотиве» защитника «Карабаха»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что железнодорожникам интересен защитник «Карабаха» Гара Гараев. Специалист успел познакомиться с 24-летним игроком во время работы в Азербайджане: с 2013 по 2014 год российский тренер возглавлял «Габалу».

«Пока рано говорить о новых трансферах, ведь сезон в России завершается 21-го мая. До этого срока «Локомотив» не будет оформлять новые приобретения. Но селекционная работа в нашем клубе ведется постоянно. Вас интересует, на самом ли деле Гара Гараев может перейти в «Локомотив»? Скажу так – мне очень нравился этот футболист за время, что я работал в «Габале».

Представители «Локомотива» в самом деле побывали в Баку на матче Азербайджан – Германия. Нам было интересно, как Гараев проявит себя в матче с грандом мирового футбола. Мне был предоставлен рапорт об игре Гараева в том матче. Мы продолжаем следить за футболистом сборной Азербайджана, но пока не просите у меня конкретной информации», – сказал Семин.

В текущем сезоне Гараев принял участие в 21-м матче, заработав три желтые карточки.