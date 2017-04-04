Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семин хочет видеть в «Локомотиве» защитника «Карабаха»

4 апреля 2017, 17:45
2

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что железнодорожникам интересен защитник «Карабаха» Гара Гараев. Специалист успел познакомиться с 24-летним игроком во время работы в Азербайджане: с 2013 по 2014 год российский тренер возглавлял «Габалу».

«Пока рано говорить о новых трансферах, ведь сезон в России завершается 21-го мая. До этого срока «Локомотив» не будет оформлять новые приобретения. Но селекционная работа в нашем клубе ведется постоянно. Вас интересует, на самом ли деле Гара Гараев может перейти в «Локомотив»? Скажу так – мне очень нравился этот футболист за время, что я работал в «Габале».

Представители «Локомотива» в самом деле побывали в Баку на матче Азербайджан – Германия. Нам было интересно, как Гараев проявит себя в матче с грандом мирового футбола. Мне был предоставлен рапорт об игре Гараева в том матче. Мы продолжаем следить за футболистом сборной Азербайджана, но пока не просите у меня конкретной информации», – сказал Семин.

В текущем сезоне Гараев принял участие в 21-м матче, заработав три желтые карточки.

Источник: Azerifootball.com
Россия. Премьер-лига Локомотив Карабах Гараев Гара
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
яйва-яйва
1491319964
Неплохой защитник!
Ответить
life85
1491327302
А Локо вообще планирует покупки?
Ответить
Главные новости
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
1
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
2
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
2
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
6
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
5
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
1
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
3
Все новости
Все новости
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
2
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
5
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
5
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
1
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
3
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
3
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
5
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
4
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
10
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+