ФИФА: «Доверяем концепции безопасности Кубка конфедераций и чемпионата мира в России»

В ФИФА заявили об отсутствии претензий к РФС касаемо безопасности во время Кубка конфедераций и чемпионата мира в России.

«Мы глубоко опечалены шокирующим взрывом в России. ФИФА и ее сотрудники выражают искренние соболезнования семьям погибших. Также наши мысли с теми, кто был ранен. Что касается подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира, то после выбора страны-организатора турнира местные власти начали детальное планирование безопасности.

ФИФА и местный оргкомитет полностью доверяют договоренностям и всеобъемлющей концепции безопасности предстоящих событий», – заявили в пресс-службе организации.

Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля.