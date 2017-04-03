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    ФИФА: «Доверяем концепции безопасности Кубка конфедераций и чемпионата мира в России»

    В ФИФА заявили об отсутствии претензий к РФС касаемо безопасности во время Кубка конфедераций и чемпионата мира в России.

    «Мы глубоко опечалены шокирующим взрывом в России. ФИФА и ее сотрудники выражают искренние соболезнования семьям погибших. Также наши мысли с теми, кто был ранен. Что касается подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира, то после выбора страны-организатора турнира местные власти начали детальное планирование безопасности.

    ФИФА и местный оргкомитет полностью доверяют договоренностям и всеобъемлющей концепции безопасности предстоящих событий», – заявили в пресс-службе организации.

    Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля.

    Источник: ТАСС

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    03.04.2017 21:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 4 апреля 2017, 00:37

      правильно, а что вам еще делать. в Европе то уж точно не безопаснее.

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