Павлюченко: «Если надо, готов играть и 90 минут»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко рассказал о своей форме после восстановления от травмы.

«Настроение хорошее, боевое, нас ждет полуфинал, да и последнюю игру мы выиграли. Состояние нормальное, и физически чувствую себя хорошо, поэтому, если честно, я готов играть и 90 минут, если надо, а это уже тренеру решать, кто и сколько будет играть», – сказал Павлюченко.

Ранее главный тренер уральского клуба Александр Тарханов исключил возможность выхода 35-летнего Павлюченко на целый матч.

В нынешнем сезоне чемпионата России форвард забил три гола в 16 матчах. «Урал» занимает 11 место в турнирной таблице.