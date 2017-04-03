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    Павлюченко: «Если надо, готов играть и 90 минут»

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко рассказал о своей форме после восстановления от травмы.

    «Настроение хорошее, боевое, нас ждет полуфинал, да и последнюю игру мы выиграли. Состояние нормальное, и физически чувствую себя хорошо, поэтому, если честно, я готов играть и 90 минут, если надо, а это уже тренеру решать, кто и сколько будет играть», – сказал Павлюченко.

    Ранее главный тренер уральского клуба Александр Тарханов исключил возможность выхода 35-летнего Павлюченко на целый матч.

    В нынешнем сезоне чемпионата России форвард забил три гола в 16 матчах. «Урал» занимает 11 место в турнирной таблице.

    Источник: ТАСС

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    03.04.2017 19:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 4 апреля 2017, 09:08

      Так и не проснулся.

      0
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 3 апреля 2017, 23:49

      Спящий еще, скоро проснётся и покажет на что способен)

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 апреля 2017, 20:53

      Но не в этот раз и не в футбол.

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 3 апреля 2017, 20:39

      правильнее и честнее будет сказать - готов полировать лавку все 90 мин, не поднимая ягодиц!

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      Рейтинг: +315

      maksspartak 3 апреля 2017, 19:59

      Рома удачи ))) давай в поле скорее

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