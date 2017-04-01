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    Тарханов: «Павлюченко пока еще полностью не готов принимать участие в матчах»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о самочувствии нападающего Романа Павлюченко, подчеркнув, что 35-летний игрок, несмотря на тренировки в общей группе, пока еще не готов принимать участие в матчах. Напомним, во встрече 21-го тура РФПЛ с «Анжи» (3:2) форвард так и не вышел на поле, хотя и находился в числе запасных.

    «Павлюченко тренировался в общей группе всего пять дней, пока он полностью не готов. Мы рассматривали возможность, что он сыграет полчаса, но вчера была такая игра, к тому же Владимир Ильин хорошо двигался, помогал обороне. Что касается предстоящей игры в Кубке, то будем смотреть по ситуации. В любом случае Павлюченко – это мастер, его опыт пригодится нам.

    Игра с «Рубином»? Будем готовиться в Екатеринбурге, так как просто нет времени куда-то ехать. Условия для этого есть – тренироваться будем в манеже или на поле на базе, если будет хорошая погода», – сказал Тарханов.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Павлюченко принял участие в 16-ти встречах, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

    Источник: ТАСС

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    01.04.2017 14:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 апреля 2017, 15:29

      Тарханов: «еще Павлюченко не готов принимать участие в матчах. Полностью .Пока»

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