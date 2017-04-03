Кержаков: «Игроки «Зенита» не понимают Луческу? Глупости!»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что между игроками петербургского клуба и главным тренером Мирчей Луческу нет недопониманий. По словам футболиста, проблемы сине-бело-голубых связаны с приобретением новых игроков и выступлением сразу в трех турнирах.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России третье место, отставая от лидирующего и имеющего матч в запасе «Спартака» на три очка.

– Есть мнение, проблемы у «Зенита» возникли потому, что команда не до конца понимает тренера.

– Да это глупости! Конечно, понимает! В начале чемпионата мы забивали очень много голов и многие писали об игре «Зенита» в восторженных тонах. Говорили, что у команды появился новый рисунок. Потом был небольшой спад, связанный с физической усталостью. Мы играли на три фронта практически одним составом. Сейчас у нас изменения в составе. Играть выходят в том числе и новые футболисты. Все все прекрасно понимают. Футболисты в курсе тех требований, которые ставит Луческу, и стараются их выполнять.