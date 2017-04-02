Лига 1. «Нант» и «Анжер» забили три гола за семь минут и другие результаты

Встреча 31 тура французской Лиги 1 между «Нантом» и «Анжером» завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе хозяев дубль оформил Прейсе Накулма, у гостей отличился Фамара Дьедиу.
В параллельных матчах «Лорьян» и «Монпелье» с минимальным счетом одолели «Кан» и «Тулузу» соответственно.
Франция. Лига 1. 31 тур
Голы: 1:0 — Накулма, 48; 2:0 — Накулма, 54; 2:1 — Дьедиу, 55.
Удаления: нет — Сиссоко, 86.
Гол: 1:0 — Муканджо, 29.
Удаления: Беллуджу, 49 — Да Силва, 81.
Гол: 0:1 — Делор, 45.
Источник: Бомбардир.ру