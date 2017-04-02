Лига 1. «Нант» и «Анжер» забили три гола за семь минут и другие результаты

Встреча 31 тура французской Лиги 1 между «Нантом» и «Анжером» завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе хозяев дубль оформил Прейсе Накулма, у гостей отличился Фамара Дьедиу.

В параллельных матчах «Лорьян» и «Монпелье» с минимальным счетом одолели «Кан» и «Тулузу» соответственно.

Франция. Лига 1. 31 тур

Нант — Анжер — 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 — Накулма, 48; 2:0 — Накулма, 54; 2:1 — Дьедиу, 55.

Удаления: нет — Сиссоко, 86.

Лорьян — Кан — 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — Муканджо, 29.

Удаления: Беллуджу, 49 — Да Силва, 81.

Монпелье — Тулуза — 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 — Делор, 45.

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