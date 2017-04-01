Мутко: «Березуцкий чувствует, что уже не может выступать на уровне сборной России. Его решение нужно уважать»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что защитник ЦСКА Василий Березуцкий всегда отдавал все силы в матчах за сборную России. Глава РФС призвал проявить уважение к решению 34-летнего футболиста приостановить карьеру в национальной команде.

«У нас и в футболе все знают, что Вася Березуцкий всегда играл душой и сердцем. И все, что у него было, он всегда отдавал. При этом отслужил сборной России столько времени. Но сейчас человек чувствует, что у него есть проблемы со здоровьем и он не может выступать на таком уровне. И человек принимает решение. И такие решения нужно уважать», – сказал Мутко.

Березуцкий выступает за сборную России с 2003 года. За это время он принял участие в 101-м поединке, записав в свой актив пять забитых мячей.