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  • Мутко: «Березуцкий чувствует, что уже не может выступать на уровне сборной России. Его решение нужно уважать»

Мутко: «Березуцкий чувствует, что уже не может выступать на уровне сборной России. Его решение нужно уважать»

1 апреля 2017, 12:48
24

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что защитник ЦСКА Василий Березуцкий всегда отдавал все силы в матчах за сборную России. Глава РФС призвал проявить уважение к решению 34-летнего футболиста приостановить карьеру в национальной команде.

«У нас и в футболе все знают, что Вася Березуцкий всегда играл душой и сердцем. И все, что у него было, он всегда отдавал. При этом отслужил сборной России столько времени. Но сейчас человек чувствует, что у него есть проблемы со здоровьем и он не может выступать на таком уровне. И человек принимает решение. И такие решения нужно уважать», – сказал Мутко.

Березуцкий выступает за сборную России с 2003 года. За это время он принял участие в 101-м поединке, записав в свой актив пять забитых мячей.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа ЦСКА Россия Березуцкий Василий Мутко Виталий
Комментарии (24)
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DonBombardir
1491040769
В отличие от Мутка, он понял... Тебя же ничем со своего места не сдвинешь.
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кошмарик
1491041244
интересно, а когда Мутко почувствует что не может быть вице-премьером?? он чо, сам уйдет?? или все-таки не почувствует??
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spartach n1
1491042667
Поплыл Уася после автогол в ворота сборной,пусть в цскал Фиерить-мы не против !
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whitenigger24
1491044125
Береза красава! Сам за Спартак болею, но без Васи у сборной в обороне проходной двор!
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zagrizlik
1491045062
Просто ему надоело вечно от дерьма отмываться после матчей.
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prtcs
1491046541
Василий видит, что при таком руководстве он и дальше будет есть грязь.
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panmon
1491047821
Он чувствует что сборная России не может выступать на уровне Васи...
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polt
1491052838
Даже при проблемах со здоровьем Березуцкий был бы полезен сборной в ее нынешнем состоянии.
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qw3rty33
1491053064
у нас любят лить мёд....
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Nerlinger
1491082931
Это сборная не может играть на его уровне...
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