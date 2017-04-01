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    Мутко: «Березуцкий чувствует, что уже не может выступать на уровне сборной России. Его решение нужно уважать»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что защитник ЦСКА Василий Березуцкий всегда отдавал все силы в матчах за сборную России. Глава РФС призвал проявить уважение к решению 34-летнего футболиста приостановить карьеру в национальной команде.

    «У нас и в футболе все знают, что Вася Березуцкий всегда играл душой и сердцем. И все, что у него было, он всегда отдавал. При этом отслужил сборной России столько времени. Но сейчас человек чувствует, что у него есть проблемы со здоровьем и он не может выступать на таком уровне. И человек принимает решение. И такие решения нужно уважать», – сказал Мутко.

    Березуцкий выступает за сборную России с 2003 года. За это время он принял участие в 101-м поединке, записав в свой актив пять забитых мячей.

    Источник: Р-Спорт

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    01.04.2017 12:48
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 4 апреля 2017, 16:42

      Вот вы люди какие, все орали что нужно гнать этих пенсионеров из сборной, а теперь Вася вернись "я все прощу"

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 2 апреля 2017, 08:01

      Даже Алтахуяг не подпустит Мутко на пушечный выстрел к футболу!

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 2 апреля 2017, 02:51

      да мы то уважаем, а вот вы оказались в попЕ, место остаётся пустым...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 2 апреля 2017, 00:42

      Это сборная не может играть на его уровне...

      -1
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 1 апреля 2017, 16:24

      у нас любят лить мёд....

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 1 апреля 2017, 16:20

      Даже при проблемах со здоровьем Березуцкий был бы полезен сборной в ее нынешнем состоянии.

      0
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      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > polt 1 апреля 2017, 23:13

      К сожалению.спасибо лимиту.если посмотреть во всех клубах основные цз легионеры.

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 1 апреля 2017, 15:26

      У Василия проблема ... Он слишком честный, другой бы досидел бы на лавке, как есть великие с минусом , а он честно сказал, дальше ребята без меня, я уже наелся. Желаю удачи во всём , Василий классный, думающий футболист.

      0
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      Рейтинг: +16

      рамай 1 апреля 2017, 15:25

      когда играешь за РОДИНУ, не должно быть отмазок, типа я не достоин...

      -1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 1 апреля 2017, 14:57

      Он чувствует что сборная России не может выступать на уровне Васи...

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 1 апреля 2017, 14:53

      ЖАль

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