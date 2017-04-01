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    АПЛ. «Челси» дома проиграл «Кристал Пэлас» и другие результаты

    В матче 30-го тура АПЛ «Челси» на своем поле неожиданно уступил «Кристал Пэлас». На гол Фабрегаса на пятой минуте «орлы» практически мгновенно ответили точными ударами Заха и Бентеке. В другом поединке «Манчестер Юнайтед» так и не смог распечатать ворота «Вест Бромвича».

    В остальных встречах «Лестер» переиграл «Сток Сити», «Бернли» уступил «Тоттенхэму», «Халл Сити» одолел «Вест Хэм», а «Уотфорд» оказался сильнее «Сандерленда».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 30-й тур

    Халл Сити – Вест Хэм – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кэрролл, 18; 1:1 – Робертсон, 53; 2:1 – Раноккия, 85.

    Уотфорд – Сандерленд – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бритос, 59.

    Челси – Кристал Пэлас – 1:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Фабрегас, 5; 1:1 – Заха, 9; 1:2 – Бентеке, 11.

    Лестер – Сток Сити – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ндиди, 25; 2:0 – Варди, 47.

    Манчестер Юнайтед – Вест Бромвич – 0:0

    Бернли – Тоттенхэм – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Дайер, 66; 0:2 – Сон, 77.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2017 18:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 1 апреля 2017, 19:08

      Нежданчик..

      0
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 1 апреля 2017, 19:01

      мраз коста сколько голов не мог реализовать.хрен тебе а не юбилейный гол.

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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 1 апреля 2017, 19:00

      Браво кипер Кристал Пеллас!!!

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