АПЛ. «Челси» дома проиграл «Кристал Пэлас» и другие результаты

В матче 30-го тура АПЛ «Челси» на своем поле неожиданно уступил «Кристал Пэлас». На гол Фабрегаса на пятой минуте «орлы» практически мгновенно ответили точными ударами Заха и Бентеке. В другом поединке «Манчестер Юнайтед» так и не смог распечатать ворота «Вест Бромвича».

В остальных встречах «Лестер» переиграл «Сток Сити», «Бернли» уступил «Тоттенхэму», «Халл Сити» одолел «Вест Хэм», а «Уотфорд» оказался сильнее «Сандерленда».

Чемпионат Англии. АПЛ. 30-й тур

Халл Сити – Вест Хэм – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кэрролл, 18; 1:1 – Робертсон, 53; 2:1 – Раноккия, 85.

Уотфорд – Сандерленд – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Бритос, 59.

Челси – Кристал Пэлас – 1:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Фабрегас, 5; 1:1 – Заха, 9; 1:2 – Бентеке, 11.

Лестер – Сток Сити – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ндиди, 25; 2:0 – Варди, 47.

Манчестер Юнайтед – Вест Бромвич – 0:0

Бернли – Тоттенхэм – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Дайер, 66; 0:2 – Сон, 77.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ