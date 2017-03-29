Кириченко удивлен вызовом Нойштедтера в сборную России

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко признался, что удивлен вызовом игрока «Фенербахче» Романа Нойштедтера в сборную России на товарищеский матч с Бельгией, который закончился со счетом 3:3. Он также оценил действия квартета из Ростова-на-Дону.

– Кутепова и Семенова в Сочи убрали в запас. Как на их фоне смотрелись Васин с Нойштедтером?

– Мы прекрасно знаем, на что способны футболисты, выступающие в чемпионате России. В этом смысле приглашение в сборную Нойштедтера вызывает вопросы. В «Фенербахче» выходит нерегулярно, а главное – для центрального защитника у парня многовато ошибок. Упускает за спину игрока, теряет позицию… Мне кажется, он не совсем четко понимает свои функции. В «Шальке», где ставили опорным хавбеком, Нойштедтер приносил больше пользы.

– Что скажете о ростовском квартете?

– Бухаров – молодец, отдал голевую, сам забил. Это если говорить о плюсах. Минус – долго раскачивался. На таком уровне нужно быстрее входить в игру. В середине второго тайма Саша начал лучше открываться, увеличил давление на защитников – и сразу моменты пошли. Ерохин с Полозом очень старались, боролись за каждый мяч, но свежести не хватало. В «Ростове» на них выпала огромная нагрузка – четыре матча по 90 минут за десять дней. Но это сборная – надо терпеть, проявлять характер.

– А Кудряшов?

– Федор выглядел хорошо. Это касается и цепкости в единоборствах, и контроля мяча. Кудряшов – левша. Насколько понимаю, сейчас на позиции левого центрального защитника ему альтернативы нет.

«Я болею только за «Спартак». Кто и как разваливает сборную России