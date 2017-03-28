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  • Нойштедтер: «В матче с Бельгией сборная России доказала, что умеет играть»

Нойштедтер: «В матче с Бельгией сборная России доказала, что умеет играть»

28 марта 2017, 23:34
10

Защитник сборной России Роман Нойштедтер после контрольного матча с Бельгией (3:3) заявил, что своими действиями в минувшей встрече российские футболисты доказали, что умеют играть. По его мнению, ничью можно считать заслуженным результатом.

«После Евро команда сильно изменилась: новый тренер, новые игроки, новая команда. Каждый играет по своим требованиям в клубах, отличных от тех, что в сборной. Но мы знаем, что умеем играть, сегодня это доказали. Нам надо просто работать над командной игрой и подойти в хорошем состоянии к Кубку конфедераций.

Бельгийцы не так много создали с игры, все голы забили со стандартов, а этот аспект легче всего поправить. Во втором тайме мы собрались, и, считаю, заслужили этот результат. Мы немного перестроились в обороне во второй половине встречи: в первом Кристиан Бентеке чаще играл со мной, во втором чуть ближе с ним начал действовать Васин, а Кудряшов мог подстраховывать.

Нам надо больше держать мяч в центре поля, потому что при этом могут набегать крайние игроки. А так получается, что каждый действует индивидуально. Нам надо это тренировать», – сказал Нойштедтер.

Сборная России спасла матч против Бельгии! Как это было

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Бельгия Россия Нойштедтер Роман
Комментарии (10)
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Torvald64
1490733417
"Но мы знаем, что умеем играть, сегодня это доказали." Рома, кто "Мы"? Лично ты обратное доказал. Признай это и смотри, пожалуйста, футбол с трибуны - ну не твоё это.
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plaff77
1490738314
Только привез все 3 стандарта, с которых нам забили: пенальти, необезательный угловой и необезательный штрафной.
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ivanthebest
1490739016
Даже сам признал, что когда с корявым стал играть рядом Васин у него почти не было ни единой возможности... Хотя Васин тоже далеко не Рамос...
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Каратель помойников
1490744003
а сам рома доказал,что играть не умеет...может ему не в футбол надо?
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Аид666
1490752782
Когда играет немец, +1 минимум к пропущенному... а в этой игре превзошел себя, привез все три...
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slawianka
1490758367
Растет еще один комментатор для ТВ
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rubinovyi2
1490759793
Восходящая звезда,млин...
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Болельщик Реал Мадрида
1490763736
Заткните рот этому упырю! Ты вчера чем на поле занимался? Ты кроме как Лукаку по ногам бить и пенальти зарабатывать, больше ничего не умеешь! Ни одного воздуха у Лукаку на пару с Васиным не выиграл. Из трех угловых ни за один мяч не поборолся. Ты вообще под скамейку в раздевалке должен забиться и не "кукарекать" от туда "петух татуированный" Бедный Игорь Акинфеев, постоянно вынужден вытаскивать мяч из собственных ворот, благодаря том, что ты центральный защитник!
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Valera-Verim
1490766049
мутко,тебе евро 16 не доказало какой ной мёртвый? или ты специально команду мертвецов собираешь?
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fantom23
1490767470
Рома,ты 2 гола нам привез!!!!Зачем ты в сборной?
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