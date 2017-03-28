Нойштедтер: «В матче с Бельгией сборная России доказала, что умеет играть»

Защитник сборной России Роман Нойштедтер после контрольного матча с Бельгией (3:3) заявил, что своими действиями в минувшей встрече российские футболисты доказали, что умеют играть. По его мнению, ничью можно считать заслуженным результатом.

«После Евро команда сильно изменилась: новый тренер, новые игроки, новая команда. Каждый играет по своим требованиям в клубах, отличных от тех, что в сборной. Но мы знаем, что умеем играть, сегодня это доказали. Нам надо просто работать над командной игрой и подойти в хорошем состоянии к Кубку конфедераций.

Бельгийцы не так много создали с игры, все голы забили со стандартов, а этот аспект легче всего поправить. Во втором тайме мы собрались, и, считаю, заслужили этот результат. Мы немного перестроились в обороне во второй половине встречи: в первом Кристиан Бентеке чаще играл со мной, во втором чуть ближе с ним начал действовать Васин, а Кудряшов мог подстраховывать.

Нам надо больше держать мяч в центре поля, потому что при этом могут набегать крайние игроки. А так получается, что каждый действует индивидуально. Нам надо это тренировать», – сказал Нойштедтер.

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