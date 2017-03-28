Гусев считает, что у сборной России отсутствует игровой рисунок, но есть желание и старание

Экс-полузащитник сборной России Ролан Гусев после контрольного матча с Бельгией (3:3) отметил, что футболистов национальной команды нельзя упрекнуть в желании и старании. Однако при этом он подчеркнул, что рисунка в игре подопечных Станислава Черчесова не видно, и пока нужно довольствоваться тем, что есть.

«Игрового рисунка у нас не видно, видно желание, старание. Пока остается принимать то, что мы видим, другого у нас пока нет. Хорошие эпизоды были, когда неплохой второй гол забил Миранчук с помощью Бухарова. Если смотреть по Бельгии, то там более цельная игра: видно, что команда сыгранная, мастеровитая. И мяч держат, и атаки проводят хорошо.

Бельгийцы были уверены в своей победе и чуть расслабились, да и недооценка была. Думали, что легко доведут дело до победы, и это сыграло с ними злую шутку.

Непонятно, зачем в ситуации с пенальти Нойштедтер катился в штрафной под соперника. Что касается Бухарова, то он сейчас набрал неплохую форму, показывает нормальный хороший футбол, как в свои лучшие годы. Главное, чтобы его не преследовали травмы», – сказал Гусев.

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