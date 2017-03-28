Кавазашвили: «Давайте не будем драматизировать. Идет поиск футболистов, которые будут играть за сборную России на ЧМ-2018»

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о перспективах сборной России, а также подвел итоги товарищеской встречи против Кот-д'Ивуара (0:2).

«Давайте не будем драматизировать. Сейчас идет поиск футболистов, которые смогут представить страну на чемпионате мира. Именно в этом и состоит главная задача. А Кубок конфедераций – обычное плановое соревнование.

Если говорить о прошедшем матче, Кот-д`Ивуар – не раздражитель. Эта команда слабовата. Но не стоит делать трагедию из проигрыша. Зато мы еще раз проверили состав, новых кандидатов и обратили внимание на тактику. Бельгия – серьезный соперник, там сильные нападающие. Все будет зависеть от того, какую тактику выберет Черчесов: усилит ли оборону или линию полузащиты. Наши ребята должны постепенно улучшать качество игры. Думаю, что матч завершится вничью – 2:2», – сказал Кавазашвили.

Матч против Бельгии начнется в 19:00 по московскому времени.