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  • Кавазашвили: «Давайте не будем драматизировать. Идет поиск футболистов, которые будут играть за сборную России на ЧМ-2018»

Кавазашвили: «Давайте не будем драматизировать. Идет поиск футболистов, которые будут играть за сборную России на ЧМ-2018»

28 марта 2017, 12:25
10

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о перспективах сборной России, а также подвел итоги товарищеской встречи против Кот-д'Ивуара (0:2).

«Давайте не будем драматизировать. Сейчас идет поиск футболистов, которые смогут представить страну на чемпионате мира. Именно в этом и состоит главная задача. А Кубок конфедераций – обычное плановое соревнование.

Если говорить о прошедшем матче, Кот-д`Ивуар – не раздражитель. Эта команда слабовата. Но не стоит делать трагедию из проигрыша. Зато мы еще раз проверили состав, новых кандидатов и обратили внимание на тактику. Бельгия – серьезный соперник, там сильные нападающие. Все будет зависеть от того, какую тактику выберет Черчесов: усилит ли оборону или линию полузащиты. Наши ребята должны постепенно улучшать качество игры. Думаю, что матч завершится вничью – 2:2», – сказал Кавазашвили.

Матч против Бельгии начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Товарищеские матчи Россия Бельгия Кот-д'Ивуар Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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Чеба
1490694464
Конечно не нужно ругать команду! Чем больше ошибок увидит тренер, тем больше будет над этим работать. Эти и другие отговорки на сайте РФС))))
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Nikiforof
1490695053
Пойду ставку сделаю на 2 : 2. А кто забьет не подскажете?
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Dammit
1490695788
Конечно, не стоит драматизировать, ведь ЧМ в 18 году, а сейчас "всего лишь " 17. Хорошая команда строится годами
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hafizka
1490696105
Сильно сказано - идет поиск! А предыдущие 7 лет что было? Прелюдия к поиску??
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EVGEN13RUS
1490699066
Ну да человек дело говорит, только куда хорошие футболисты прячутся, что их найти нельзя, может по объявлениям поиск продолджать
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пряник929
1490700101
Андорра и Фарерские острова тоже ищут, мы примкнули к их вечному поиску???
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serhz
1490700262
Что же ты ахинею такую несёшь дорогой Анзор ? - через два месяца КК , а этот недотренер всё просматривает кандидатов ! -какая тактика может быть у среднего в прошлом вратаря и тренера , который нигде и ничего не показал и не покажет .
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VENEROLOG
1490702696
Анзор прав! Идёт смена поколений и никакой тренер, будь это Моуриньё , Гвардиола или Анчелотти, ничего сразу не сделают! Бред который несёт Газзаев о возвращение в сборную Игнашевича и Березуцкого, простая зависть, что его не поставили гл. тренером! Дайте человеку спокойно, без давления поработать, он же не волшебник, чтобы из игроков ниже среднего уровня сразу сделать сбалансированную команду. А Бубнов -это обыкновенный пустомеля, на которого вообще внимания обращать не стоит!
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FaTeK1945ru
1490971713
...ботоно,при всём моим уважением к Вам Анзор позвольте не согласится.
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