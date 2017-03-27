Хадсон: «Новая Зеландия приедет на Кубок конфедераций не для того, чтобы отсиживаться в обороне. Хотим обыграть кого-нибудь из грандов»

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон рассказал о задачах, которые стоят перед командой на Кубке конфедераций-2017. По словам специалиста, новозеландцы готовятся показать свою лучшую игру и намерены биться за победу.

«Мы приедем на турнир не для того, чтобы отсиживаться в обороне, пытаясь выйти из боя с минимальными потерями, – это совершенно не в нашем духе. Команда, которая приедет в Россию, будет играть смело, активно, мы собираемся биться за победу. Наши игроки невероятно трудолюбивы. Вот эти качества мы и продемонстрируем болельщикам. Мы очень верим в свою команду.

Чего я жду от турнира, в котором будет участвовать ряд лучших футбольных сборных планеты? Мы едем туда не для статистики и не руководствуясь принципом «главное не победа, а участие». Напротив, мы хотим обыграть кого-нибудь из грандов, с которыми нам предстоит встретиться. Готовимся показать свою лучшую игру и преподнести пару сюрпризов. От нас никто ничего не ждет, и это хорошо. Нас вполне устраивает, что на этом турнире нас считают самой слабой командой», – сказал Хадсон.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Новая Зеландия сыграет в одной группе с Россией, Португалией и Мексикой.