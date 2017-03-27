Миньоле и Вермален выйдут в стартовом составе Бельгии на матч со сборной России

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес накануне товарищеской встречи с Россией сообщил, что голкипер Симон Миньоле и защитник Томас Вермален начнут матч с подопечными Станислава Черчесова с первых минут. Также специалист подчеркнул, что завтрашняя игра станет хорошей возможностью для молодых футболистов проявить себя в составе национальной команды.

«Мы не так часто играли против россиян, это важная игра, надо посмотреть, кто на что способен. С первых минут выйдут Миньоле и Вермален, потому что они готовились к этой игре. Сборная России не проводит официальные матчи, им нужно выставлять лучший состав, они будут играть на победу, это хорошая возможность проверить свои силы.

У каждого игрока свое видение. Суть в том, чтобы не просто выставить звездный состав, а дать сыграть всем, так что травмы одних футболистов – хорошая возможность для других. Для того, чтобы выставлять лучший состав и понимать, кто готов, нужно проводить такие матчи.

Этот матч – очень хорошая возможность выступить таким игрокам, как Юри Тилеманс. Завтра будет хорошая возможность использовать молодых.

Я хорошо помню Юрия Жиркова, он очень хороший игрок. Завтра ожидаю, что будет выставлен смешанный состав. Нам предстоит очень сложно, обычно они играют в три центральных защитника», – сказал Мартинес.

Поединок Россия – Бельгия состоится во вторник, 28 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало – в 19:00 по московскому времени.