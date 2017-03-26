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    Вратарь сборной Беларуси: «Оправданий моей ошибке нет»

    Голкипер сборной Беларуси Андрей Горбунов подвел итоги матча отборочного этапа ЧМ-2018 против Швеции (0:4), а также рассказал о своей ошибке, которая привела ко второму пропущенному мячу.

    – Настроение на нуле. Счет говорит сам за себя. 4:0 – непристойный результат. Играли плохо. При ошибках, что я допустил, тяжело вернуться в игру. 0:3 счет стал из ничего. Игрокам психологически трудно на него реагировать. Понятно, в первом тайме тоже ничего не получалось, но счет был 0:1.

    – Что все-таки случилось при втором голе?

    – Не мой день, наверное. На медиакубе пересмотрел гол. Я даже ногу «закрывал», страховал. Мяч пролез – значит, так надо было. Но оправданий нет. В карьере это первая моя ошибка такого рода. Была уйма других, но такая – первая. Она случается очень редко. И ее не объяснить. Есть технические ошибки, есть тактические, а здесь…

    – Это самое болезненное поражение в твоей карьере в сборной?

    – Наверное. Хотя была еще одна неудачная игра – со сборной Северной Ирландии. Два раза ошибся. Тот матч даже хуже получился. Здесь хоть выручал где-то, а там вообще нет. Не разделяю товарищеские матчи и официальные. Игра за сборную есть игра за сборную. Встреча со шведами – одна из худших игр в карьере.

    – Нет ощущения, что в какой-то степени подвели тренера?

    – Лично я подвел. Не оправдал доверия. Никакому тренеру не пожелаешь такого дебюта. Но извиняться к нему, конечно, не пойду. Все мы взрослые люди, прекрасно понимаем, кто что не так сделал. Через работу, через другие игры теперь надо зарабатывать шанс. Уверен, я исправлюсь.

    Источник: Pressball

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    26.03.2017 01:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 26 марта 2017, 09:32

      Горбунов, как и вся команда,сыграл отвратительно...

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 26 марта 2017, 07:26

      Дело то не во вратаре, вся команда плохо сыграла.

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      Рейтинг: +28

      Salim_07_ 26 марта 2017, 02:12

      Прям как Грин

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