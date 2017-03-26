Отбор на ЧМ-2018. Бельгия в преддверии матча со сборной России не смогла обыграть Грецию

В рамках группового этапа отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Бельгии на последних минутах ушла от поражения в матче со сборной Греции. На гол Костаса Митроглу на 46-й минуте матча ответил Ромелу Лукаку на 89-й. Отметим, греки заканчивали матч вдевятером.

Таким образом, Бельгия продолжает возглавлять турнирную таблицу группы H, Греция – вторая.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа H. 5-й тур

Бельгия – Греция – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Митроглу, 46; 1:1 – Лукаку, 89.

Удаление: нет – Тахцидис, 65; Цавеллас, 90

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

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