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    Отбор на ЧМ-2018. Бельгия в преддверии матча со сборной России не смогла обыграть Грецию

    В рамках группового этапа отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Бельгии на последних минутах ушла от поражения в матче со сборной Греции. На гол Костаса Митроглу на 46-й минуте матча ответил Ромелу Лукаку на 89-й. Отметим, греки заканчивали матч вдевятером.

    Таким образом, Бельгия продолжает возглавлять турнирную таблицу группы H, Греция – вторая.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа H. 5-й тур

    Бельгия – Греция – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Митроглу, 46; 1:1 – Лукаку, 89.

    Удаление: нет – Тахцидис, 65; Цавеллас, 90

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.03.2017 00:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +675

      kagorich 26 марта 2017, 08:48

      Неожиданный результат, видимо бельгийцы недооценили греков.

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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ 26 марта 2017, 07:36

      Нас это не спасает) Ведь наши тоже, в преддверии матча со сборной Бельгией, проиграли сборной Кот-д'Ивуара!)))))

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 26 марта 2017, 05:52

      Отбор на ЧМ-2018. Бельгия в преддверии матча со сборной России не смогла обыграть Грецию........чтобы потом отыграться на сборной России (1:4)......

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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 26 марта 2017, 05:51

      Перехвалили

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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 26 марта 2017, 01:01

      Ничего, в Сочи потешатся

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