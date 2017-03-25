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    Канунников: «Игнашевич и Василий Березуцкий – потеря для сборной России»

    Нападающий «Рубина» и сборной России Максим Канунников подчеркнул, что в отсутствии защитников ЦСКА Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого национальная команда лишилась необходимых опыта и надежности. Напомним, оба игрока пока приостановили выступления за сборную, однако о завершении карьеры в национальной команде официально пока не объявляли.

    «Игнашевич и Березуцкий – это опыт, надежность. Считаю, что это потеря, но, в любом случае, думаю, что они к нам еще могут присоединиться. Но есть более молодые ребята, и нужно на них рассчитывать. Кто лидеры? Игорь Акинфеев, Александр Самедов, Алан Дзагоев, Денис Глушаков, есть более опытные игроки», – сказал Канунников.

    Напомним, в пятницу, 24 марта, россияне потерпели поражение от сборной Кот-д’Ивуара (0:2). Во вторник, 28 числа, подопечные Станислава Черчесова встретятся с Бельгией. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    25.03.2017 18:41
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +32

      pro-vad 29 марта 2017, 09:12

      Канунников – приобретение для сборной России!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 марта 2017, 08:00

      В линии защиты нужно оставить: Фернандес, Березуцский, Васин и Жирков. Вот
      сочетание опыта. молодости и сыгранности.

      -1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 26 марта 2017, 01:13

      старо как мир - рыба гниет с головы, молодёжь надо натаскивать... но рядом с опытными игроками.

      0
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 25 марта 2017, 19:58

      Черчес ты не был топовым тренером ,что обосался без стариков не можешь наигрывай молодеж лучше на кубке кофедерации и уже готовица к чм 18

      0
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    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 25 марта 2017, 19:50

      Мне кажется Черчесов не годится для сборной. По крайней мере для этой. Даже игроки, к которым абсолютно нет претензий по самоотдаче - Самедов, Бухаров, Жирков.... ничего не могли сделать, потому что у сборной не было ни стратегии, ни тактики. Все старались, но каждый сам по себе. Хотя удары куда попало вместо ворот, и постоянные потери в передачах, тоже лезут в голову. Бердыев умеет из таких футболистов делать Команду. А больше никто.

      3
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 25 марта 2017, 19:31

      Так ты это объясни молодым ДОЛ. ......А М
      НУ и сеБЕ тожеееее

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 марта 2017, 19:14

      С ними проигрывали и без них.
      Ну их...

      0
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      Рейтинг: +49

      Артист61 25 марта 2017, 19:06

      Пусть лучше молодые играют.От пенсионеров толку еще меньше.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 марта 2017, 18:48

      Потеря для сб. России, это политика РФС за последние лет 20.
      Наводнили РФПЛ легионерами. А теперь спрашиваем, где сб. России.

      1
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      Рейтинг: +675

      kagorich > Zeff 25 марта 2017, 19:49

      С ФНЛ игроков пора брать.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > kagorich 26 марта 2017, 07:51

      Нет, во дворе.

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