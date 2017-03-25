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  • Канунников: «Игнашевич и Василий Березуцкий – потеря для сборной России»

Канунников: «Игнашевич и Василий Березуцкий – потеря для сборной России»

25 марта 2017, 18:41
11

Нападающий «Рубина» и сборной России Максим Канунников подчеркнул, что в отсутствии защитников ЦСКА Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого национальная команда лишилась необходимых опыта и надежности. Напомним, оба игрока пока приостановили выступления за сборную, однако о завершении карьеры в национальной команде официально пока не объявляли.

«Игнашевич и Березуцкий – это опыт, надежность. Считаю, что это потеря, но, в любом случае, думаю, что они к нам еще могут присоединиться. Но есть более молодые ребята, и нужно на них рассчитывать. Кто лидеры? Игорь Акинфеев, Александр Самедов, Алан Дзагоев, Денис Глушаков, есть более опытные игроки», – сказал Канунников.

Напомним, в пятницу, 24 марта, россияне потерпели поражение от сборной Кот-д’Ивуара (0:2). Во вторник, 28 числа, подопечные Станислава Черчесова встретятся с Бельгией. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Рубин ЦСКА Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Канунников Максим
Комментарии (11)
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Zeff
1490456922
Потеря для сб. России, это политика РФС за последние лет 20. Наводнили РФПЛ легионерами. А теперь спрашиваем, где сб. России.
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Артист61
1490457980
Пусть лучше молодые играют.От пенсионеров толку еще меньше.
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subbotaspartak
1490458457
С ними проигрывали и без них. Ну их...
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Юрэс
1490459475
Так ты это объясни молодым ДОЛ. ......А М НУ и сеБЕ тожеееее
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Виталий1
1490460657
Мне кажется Черчесов не годится для сборной. По крайней мере для этой. Даже игроки, к которым абсолютно нет претензий по самоотдаче - Самедов, Бухаров, Жирков.... ничего не могли сделать, потому что у сборной не было ни стратегии, ни тактики. Все старались, но каждый сам по себе. Хотя удары куда попало вместо ворот, и постоянные потери в передачах, тоже лезут в голову. Бердыев умеет из таких футболистов делать Команду. А больше никто.
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polyshuk23
1490461107
Черчес ты не был топовым тренером ,что обосался без стариков не можешь наигрывай молодеж лучше на кубке кофедерации и уже готовица к чм 18
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vovan55
1490480028
старо как мир - рыба гниет с головы, молодёжь надо натаскивать... но рядом с опытными игроками.
Ответить
vladimir-7
1490504459
В линии защиты нужно оставить: Фернандес, Березуцский, Васин и Жирков. Вот сочетание опыта. молодости и сыгранности.
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pro-vad
1490767968
Канунников – приобретение для сборной России!
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