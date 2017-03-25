Канунников: «Игнашевич и Василий Березуцкий – потеря для сборной России»

Нападающий «Рубина» и сборной России Максим Канунников подчеркнул, что в отсутствии защитников ЦСКА Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого национальная команда лишилась необходимых опыта и надежности. Напомним, оба игрока пока приостановили выступления за сборную, однако о завершении карьеры в национальной команде официально пока не объявляли.

«Игнашевич и Березуцкий – это опыт, надежность. Считаю, что это потеря, но, в любом случае, думаю, что они к нам еще могут присоединиться. Но есть более молодые ребята, и нужно на них рассчитывать. Кто лидеры? Игорь Акинфеев, Александр Самедов, Алан Дзагоев, Денис Глушаков, есть более опытные игроки», – сказал Канунников.

Напомним, в пятницу, 24 марта, россияне потерпели поражение от сборной Кот-д’Ивуара (0:2). Во вторник, 28 числа, подопечные Станислава Черчесова встретятся с Бельгией. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.