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  • Селюк: «Зачем делать в сборной России искусственную команду, которая никогда и ничем не будет мотивирована?»

Селюк: «Зачем делать в сборной России искусственную команду, которая никогда и ничем не будет мотивирована?»

25 марта 2017, 13:47
14

Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал предсказуемой победу Кот-д’Ивуара над сборной России (0:2) в контрольном поединке. По его мнению, развивать мастерство и индивидуальные навыки российским футболистам мешает лимит на легионеров, дающий им уверенность в стабильном попадании в состав своих клубов.

«Как я и предполагал, сборная Кот-д’Ивуара, к сожалению, обыграла сборную России. Безусловно, результат не имеет большого значения, так как это товарищеский матч. Но в любом случае футболисты должны играть на победу. Что мешает сборной России играть на победу? Отсутствие мотивации. Почему нет ни мотивации, а с ней и качества футбола? Потому что все футболисты сборной России полностью уверены в своих позициях в своих командах. Опять же, это лимит на легионеров.

Возьмем сборную России: все футболисты играют в России, хотя уровень российского чемпионата очень скромный. Берем сборную Кот-д’Ивуара – на родине играют один-два футболиста. Я даже не говорю, например, о сборной Бразилии, где все играют за рубежом. Вопрос: а зачем делать в сборной России искусственную команду, которая никогда и ничем не будет мотивирована? Потому как их российский паспорт, которым футболисты должны гордиться, приносит им только миллионы, а не профессионализм.

Мой совет – надо отпустить лимит, а также дать возможность играть молодым. К сожалению, многие российские клубы боятся доверять молодым футболистам, а я считаю, что молодые более мотивированы.

Думаю, сборную России сейчас будет ругать если не каждый первый, то уж точно каждый второй. Но надо не ругать, а помогать найти причины такого развития нашей сборной. И мы – болельщики, специалисты, эксперты и коллеги – должны поддерживать, конструктивно советовать и помогать развитию нашей сборной, а не хаять и освистывать ее. Хочется сказать российскому футболу – проснитесь! Потому как впереди нас ждет очередное поражение – от бельгийцев», – сказал Селюк.

Следующий товарищеский матч россияне проведут во вторник, 28 марта, против Бельгии. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Селюк Дмитрий
Комментарии (14)
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splint1989
1490440736
Всё по делу... И на ЧМ 2018 мы выйдем из группы только благодаря тому что нам будут под суживать судья , т.к. мы страна организатор игр...
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Garrincha58
1490443873
уберите горе-спецов мутков и ему подобных их нашего футбола и близко на 100 км не подпускайте уберите лимит сделайте потолки зарплат уменьшите гос финансирование команд и тогда может через 5-6 лет что то сдвинется с мертвой точки
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aam
1490448335
Самое конструктивное это то, что нужно реально платить за результат. А на кубок конфедерации пусть сыграет сборная болельщиков. Если и не выиграют, то покажут характер.
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Sanzhakov
1490452377
Отменяйте лимит, а я на этом заработаю) так и читается между строк
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sochi-2013
1490454482
Больше всех, за отмену лимита,ратуют агенты, и те кому они дают откаты за иностранный мусор.
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Zeff
1490454703
Отпустишь лимит, молодёжь вся будет в ФНЛ. Лимит ужесточить надо до 2-х человек.
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Kurt Broot
1490470221
доверили сборной рулить вратарю.с уважением к С.Ч..но что он выигрывал как тренер?
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Kurt Broot
1490470281
андорра и то ничью сыграла !!!!
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_Аналитик_
1490471471
Вот Селюк жжет, коммерсант еще тот
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Smoking_dog
1490502376
Всё иавно до чм ничего менять не будут.ну вот отпусти сейчас лимит половину сборной сразу на лавку сядет
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