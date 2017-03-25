Селюк: «Зачем делать в сборной России искусственную команду, которая никогда и ничем не будет мотивирована?»

Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал предсказуемой победу Кот-д’Ивуара над сборной России (0:2) в контрольном поединке. По его мнению, развивать мастерство и индивидуальные навыки российским футболистам мешает лимит на легионеров, дающий им уверенность в стабильном попадании в состав своих клубов.

«Как я и предполагал, сборная Кот-д’Ивуара, к сожалению, обыграла сборную России. Безусловно, результат не имеет большого значения, так как это товарищеский матч. Но в любом случае футболисты должны играть на победу. Что мешает сборной России играть на победу? Отсутствие мотивации. Почему нет ни мотивации, а с ней и качества футбола? Потому что все футболисты сборной России полностью уверены в своих позициях в своих командах. Опять же, это лимит на легионеров.

Возьмем сборную России: все футболисты играют в России, хотя уровень российского чемпионата очень скромный. Берем сборную Кот-д’Ивуара – на родине играют один-два футболиста. Я даже не говорю, например, о сборной Бразилии, где все играют за рубежом. Вопрос: а зачем делать в сборной России искусственную команду, которая никогда и ничем не будет мотивирована? Потому как их российский паспорт, которым футболисты должны гордиться, приносит им только миллионы, а не профессионализм.

Мой совет – надо отпустить лимит, а также дать возможность играть молодым. К сожалению, многие российские клубы боятся доверять молодым футболистам, а я считаю, что молодые более мотивированы.

Думаю, сборную России сейчас будет ругать если не каждый первый, то уж точно каждый второй. Но надо не ругать, а помогать найти причины такого развития нашей сборной. И мы – болельщики, специалисты, эксперты и коллеги – должны поддерживать, конструктивно советовать и помогать развитию нашей сборной, а не хаять и освистывать ее. Хочется сказать российскому футболу – проснитесь! Потому как впереди нас ждет очередное поражение – от бельгийцев», – сказал Селюк.

Следующий товарищеский матч россияне проведут во вторник, 28 марта, против Бельгии. Начало – в 19:00 по московскому времени.