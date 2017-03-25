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    Селюк: «Зачем делать в сборной России искусственную команду, которая никогда и ничем не будет мотивирована?»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал предсказуемой победу Кот-д’Ивуара над сборной России (0:2) в контрольном поединке. По его мнению, развивать мастерство и индивидуальные навыки российским футболистам мешает лимит на легионеров, дающий им уверенность в стабильном попадании в состав своих клубов.

    «Как я и предполагал, сборная Кот-д’Ивуара, к сожалению, обыграла сборную России. Безусловно, результат не имеет большого значения, так как это товарищеский матч. Но в любом случае футболисты должны играть на победу. Что мешает сборной России играть на победу? Отсутствие мотивации. Почему нет ни мотивации, а с ней и качества футбола? Потому что все футболисты сборной России полностью уверены в своих позициях в своих командах. Опять же, это лимит на легионеров.

    Возьмем сборную России: все футболисты играют в России, хотя уровень российского чемпионата очень скромный. Берем сборную Кот-д’Ивуара – на родине играют один-два футболиста. Я даже не говорю, например, о сборной Бразилии, где все играют за рубежом. Вопрос: а зачем делать в сборной России искусственную команду, которая никогда и ничем не будет мотивирована? Потому как их российский паспорт, которым футболисты должны гордиться, приносит им только миллионы, а не профессионализм.

    Мой совет – надо отпустить лимит, а также дать возможность играть молодым. К сожалению, многие российские клубы боятся доверять молодым футболистам, а я считаю, что молодые более мотивированы.

    Думаю, сборную России сейчас будет ругать если не каждый первый, то уж точно каждый второй. Но надо не ругать, а помогать найти причины такого развития нашей сборной. И мы – болельщики, специалисты, эксперты и коллеги – должны поддерживать, конструктивно советовать и помогать развитию нашей сборной, а не хаять и освистывать ее. Хочется сказать российскому футболу – проснитесь! Потому как впереди нас ждет очередное поражение – от бельгийцев», – сказал Селюк.

    Следующий товарищеский матч россияне проведут во вторник, 28 марта, против Бельгии. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.03.2017 13:47
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 26 марта 2017, 07:26

      Всё иавно до чм ничего менять не будут.ну вот отпусти сейчас лимит половину сборной сразу на лавку сядет

      0
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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 25 марта 2017, 22:51

      Вот Селюк жжет, коммерсант еще тот

      0
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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 25 марта 2017, 22:31

      андорра и то ничью сыграла !!!!

      0
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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 25 марта 2017, 22:30

      доверили сборной рулить вратарю.с уважением к С.Ч..но что он выигрывал как тренер?

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 марта 2017, 18:11

      Отпустишь лимит, молодёжь вся будет в ФНЛ. Лимит ужесточить надо до 2-х человек.

      3
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 25 марта 2017, 18:08

      Больше всех, за отмену лимита,ратуют агенты, и те кому они дают откаты за иностранный мусор.

      3
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      Рейтинг: +47

      Sanzhakov 25 марта 2017, 17:32

      Отменяйте лимит, а я на этом заработаю) так и читается между строк

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      Рейтинг: +411

      aam 25 марта 2017, 16:25

      Самое конструктивное это то, что нужно реально платить за результат. А на кубок конфедерации пусть сыграет сборная болельщиков. Если и не выиграют, то покажут характер.

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 25 марта 2017, 15:14

      да они по жизни неудачники))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 марта 2017, 15:11

      уберите горе-спецов мутков и ему подобных их нашего футбола и близко на 100 км не подпускайте уберите лимит сделайте потолки зарплат уменьшите гос финансирование команд и тогда может через 5-6 лет что то сдвинется с мертвой точки

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