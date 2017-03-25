Симонян: «В матче с Кот-д'Ивуаром сказалось отсутствие Дзюбы и Смолова»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян подчеркнул, что на результате контрольного матча между Россией и Кот-д'Ивуаром (0:2) сказалось отсутствие в составе российской команды травмированных нападающих Артема Дзюбы и Федора Смолова. Также он отметил, что индивидуальный уровень ивуарийских футболистов оказался выше.

«Сказалось отсутствие двух форвардов – Артема Дзюбы и Федора Смолова. Старания было много, но все-таки ивуарийцы были немного мастеровитее, в основном в вопросе индивидуальных действий. Так были забиты два гола, особенно второй. Главное – постепенно набираться уверенности, ведь впереди Кубок конфедераций и чемпионат мира. Но я соглашусь, что для уверенности нужны победы», – сказал Симонян.

Следующую товарищескую встречи Россия проведет с Бельгией. Матч состоится в Сочи на стадионе «Фишт» во вторник, 28 марта.