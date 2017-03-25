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  • Симонян: «В матче с Кот-д'Ивуаром сказалось отсутствие Дзюбы и Смолова»

Симонян: «В матче с Кот-д'Ивуаром сказалось отсутствие Дзюбы и Смолова»

25 марта 2017, 12:58
11

Первый вице-президент РФС Никита Симонян подчеркнул, что на результате контрольного матча между Россией и Кот-д'Ивуаром (0:2) сказалось отсутствие в составе российской команды травмированных нападающих Артема Дзюбы и Федора Смолова. Также он отметил, что индивидуальный уровень ивуарийских футболистов оказался выше.

«Сказалось отсутствие двух форвардов – Артема Дзюбы и Федора Смолова. Старания было много, но все-таки ивуарийцы были немного мастеровитее, в основном в вопросе индивидуальных действий. Так были забиты два гола, особенно второй. Главное – постепенно набираться уверенности, ведь впереди Кубок конфедераций и чемпионат мира. Но я соглашусь, что для уверенности нужны победы», – сказал Симонян.

Следующую товарищескую встречи Россия проведет с Бельгией. Матч состоится в Сочи на стадионе «Фишт» во вторник, 28 марта.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кот-д'Ивуар Дзюба Артем Смолов Федор Симонян Никита
Комментарии (11)
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пряник929
1490436679
дзюба пока решил после последней игры не падать больше на травку в штрафной, а то привыкнет - на улице кто-нибудь его коснется, а он бултых на асфальт, это будет реальный диагноз.....
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пряник929
1490442597
Вы реально????? Нас почти 150 миллионов и нельзя найти 11 футболистов????? Либо плохо ищет кто то , либо это не тот человек ищет. Постыдитесь , чинуши!!!!!
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Argon
1490442940
Сворная КдИ очень атлетичная. Наша команда на их фоне смотрелась кучкой дохликов. Самедов вообще удивил. Простоял всю игру. Не открывался, не подключался. Ужасная игра.
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yorgenbarenz
1490448482
"...Главное-постепенно набираться уверенности..."Никита Павлович? Это Вы о пользе поражений?Тогда надо поболеть за бельгийцев,...гм.
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subbotaspartak
1490449060
Что это за команда, на которой сказывается отсутствие двоих? Что вы собираетесь выиграть, если так надеетесь на них. Покуда самедовы пытаются что-то организовать Победы не видать. По мне он полный мчудак, Я уже опасаюсь за Спартак.
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aviator117
1490450866
Игра Самедова- получил мяч, потоптался на месте и отдал мяч защитнику и пошел. Ни скорости, ни удара, ни прохода по краю и вообще НИЧЕГО! Зачем из него делать игрока? Он о футболе уже не думает!
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Болельщик Реал Мадрида
1490452868
И он туда же! На поле,в игре Кот ди Вуаром и так стояло 11 "вкопанных по пояс дубов", зачем там еще и это " тополь" Дзюба у них и без него хорошо получалось стоять!
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Gullit 76
1490453680
И Марадонны с Пеле!
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diadushka
1490462873
Как будто был бы дзюба в составе, разорвали бы ивуарийцев)))
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Viktor781
1490477256
Слишком много Спартака. Вот и беда. Почему то они решили, что умеют играть. Хрен вам, а не ЛЧ. ЦСКА и Зенит разорвут вас , а Ростов прикончит.
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