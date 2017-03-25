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    Симонян: «В матче с Кот-д'Ивуаром сказалось отсутствие Дзюбы и Смолова»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян подчеркнул, что на результате контрольного матча между Россией и Кот-д'Ивуаром (0:2) сказалось отсутствие в составе российской команды травмированных нападающих Артема Дзюбы и Федора Смолова. Также он отметил, что индивидуальный уровень ивуарийских футболистов оказался выше.

    «Сказалось отсутствие двух форвардов – Артема Дзюбы и Федора Смолова. Старания было много, но все-таки ивуарийцы были немного мастеровитее, в основном в вопросе индивидуальных действий. Так были забиты два гола, особенно второй. Главное – постепенно набираться уверенности, ведь впереди Кубок конфедераций и чемпионат мира. Но я соглашусь, что для уверенности нужны победы», – сказал Симонян.

    Следующую товарищескую встречи Россия проведет с Бельгией. Матч состоится в Сочи на стадионе «Фишт» во вторник, 28 марта.

    Источник: Р-Спорт

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    25.03.2017 12:58
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 26 марта 2017, 00:27

      Слишком много Спартака. Вот и беда. Почему то они решили, что умеют
      играть. Хрен вам, а не ЛЧ. ЦСКА и Зенит разорвут вас , а Ростов прикончит.

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 25 марта 2017, 20:27

      Как будто был бы дзюба в составе, разорвали бы ивуарийцев)))

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 25 марта 2017, 17:54

      И Марадонны с Пеле!

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 25 марта 2017, 17:41

      И он туда же! На поле,в игре Кот ди Вуаром и так стояло 11 "вкопанных по пояс дубов", зачем там еще и это " тополь" Дзюба у них и без него хорошо получалось стоять!

      0
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      Рейтинг: +93

      aviator117 25 марта 2017, 17:07

      Игра Самедова- получил мяч, потоптался на месте и отдал мяч защитнику и пошел. Ни скорости, ни удара, ни прохода по краю и вообще НИЧЕГО! Зачем из него делать игрока? Он о футболе уже не думает!

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 марта 2017, 16:37

      Что это за команда, на которой сказывается отсутствие двоих?
      Что вы собираетесь выиграть, если так надеетесь на них.
      Покуда самедовы пытаются что-то организовать
      Победы не видать.
      По мне он полный мчудак,
      Я уже опасаюсь за Спартак.

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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > subbotaspartak 26 марта 2017, 00:29

      Правильно, это похороны Спартака.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 марта 2017, 16:28

      "...Главное-постепенно набираться уверенности..."Никита Павлович? Это Вы о пользе поражений?Тогда надо поболеть за бельгийцев,...гм.

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      Рейтинг: +1168

      Argon 25 марта 2017, 14:55

      Сворная КдИ очень атлетичная. Наша команда на их фоне смотрелась кучкой дохликов. Самедов вообще удивил. Простоял всю игру. Не открывался, не подключался. Ужасная игра.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 марта 2017, 14:49

      Вы реально????? Нас почти 150 миллионов и нельзя найти 11 футболистов????? Либо плохо ищет кто то , либо это не тот человек ищет. Постыдитесь , чинуши!!!!!

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 марта 2017, 13:11

      дзюба пока решил после последней игры не падать больше на травку в штрафной, а то привыкнет - на улице кто-нибудь его коснется, а он бултых на асфальт, это будет реальный диагноз.....

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