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    Заха заявил, что забить издевательский гол в ворота сборной России ему помог бог

    Нападающий сборной Кот-д'Ивуара Вилфрид Заха после товарищеского матча против России заявил, что забить гол в этой встрече ему помог бог. Отметим, что в случае с забитым мячом 24-летний ивуариец легко разобрался с несколькими защитниками соперника, установив окончательный счет на табло (2:0).

    «Господь бог – моя сила. Команда действовала отлично. Следующая игра уже в понедельник», – написал Заха на своей странице в Twitter.

    Отметим, что Кот-д'Ивуар стал первой африканской командой, которая смогла одержать победу в матче с Россией.

    Источник: Twitter

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    25.03.2017 01:51
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 25 марта 2017, 15:47

      Молодцы ивуарийцы, играя в свое удовольствие, унизили этих беревен! А что было бы, если бы матч имел хоть какое-то турнирное значение.......?

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 25 марта 2017, 15:12

      Да, там в защите такой шайтан сидел !

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 25 марта 2017, 11:44

      в случае с защитой сборной россии бог и не нужен был даже...

      0
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 25 марта 2017, 10:32

      Осталось только жопой пропустить от условных Сан Марино и Гибралтара!

      3
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      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > David_Fio 25 марта 2017, 15:40

      от Катара же пропустили 2 мяча, а их уровень не намного выше Сан-Марино и Гибралтара)

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 25 марта 2017, 09:59

      Явно у сборной мозгов нету... Эти березы как бревны двигаются... да са второго девизиона любые защитники лутче... нападение что с мячем делать не знают... страна большая потом по всему виду спорта ху... Краснодаре был парен вы скажите я ебен... он нигде молодежке Краснодара не уступал и тд... ему 600 тысяч принести сказали чтобы попасть клуб молодежный... цска зенит наверное еще хуже

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 25 марта 2017, 08:59

      Это еще раз доказывпет, что уровень нашего футбола и профессиональным назвать не возможно. Если форвард АПЛ, не из самого топового клуба разбирается с защитниками сборной, которых принято считать основными защитниками, так называемых топ-клубов РФПЛ, то это обстоятельство, яркого говорит о том, какой уровень у нашего чемпионата в целом. Это говорит о том, что нам нечего делать ни на мировой, ни на европейской арене, пока ситуация в корне не поменяется. А она никогда не поменяется. Бездари так же продолжат играть в футбол, а фунционеры будут их так же оправдывать. А между прочем, ФК "Кристал Пэлас", не топ-клуб Англии, а борется за выживание в лиге.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Болельщик Реал Мадрида 25 марта 2017, 09:53

      Не одна команда в апл не выживетдаже один сезон... тоже самое зенит там Уфа и тд нету от обороны играть

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 25 марта 2017, 08:08

      Ну что,Игнаш и Березуцкие худшие защитники?

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      Рейтинг: +34

      СеняШахты 25 марта 2017, 07:51

      Молодцы ребята

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 25 марта 2017, 04:12

      что сказать, Заха показал чего стоит на защита... мда такой футбол нам не нужен, куда катимся

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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 25 марта 2017, 02:55

      Молодцы иуварийцы опустили сборную русни. Браво. Если бы еще сейчас играл Дрогба это помойка вообще бы была изнасилована

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