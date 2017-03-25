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  • Заха заявил, что забить издевательский гол в ворота сборной России ему помог бог

Заха заявил, что забить издевательский гол в ворота сборной России ему помог бог

25 марта 2017, 01:51
15

Нападающий сборной Кот-д'Ивуара Вилфрид Заха после товарищеского матча против России заявил, что забить гол в этой встрече ему помог бог. Отметим, что в случае с забитым мячом 24-летний ивуариец легко разобрался с несколькими защитниками соперника, установив окончательный счет на табло (2:0).

«Господь бог – моя сила. Команда действовала отлично. Следующая игра уже в понедельник», – написал Заха на своей странице в Twitter.

Отметим, что Кот-д'Ивуар стал первой африканской командой, которая смогла одержать победу в матче с Россией.

Источник: Twitter
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кот-д'Ивуар Заа Вилфрид
Комментарии (15)
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Байкал-Сибирь
1490399736
Молодцы иуварийцы опустили сборную русни. Браво. Если бы еще сейчас играл Дрогба это помойка вообще бы была изнасилована
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pegas1276
1490404329
что сказать, Заха показал чего стоит на защита... мда такой футбол нам не нужен, куда катимся
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СеняШахты
1490417505
Молодцы ребята
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DUMOH
1490418485
Ну что,Игнаш и Березуцкие худшие защитники?
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Болельщик Реал Мадрида
1490421566
Это еще раз доказывпет, что уровень нашего футбола и профессиональным назвать не возможно. Если форвард АПЛ, не из самого топового клуба разбирается с защитниками сборной, которых принято считать основными защитниками, так называемых топ-клубов РФПЛ, то это обстоятельство, яркого говорит о том, какой уровень у нашего чемпионата в целом. Это говорит о том, что нам нечего делать ни на мировой, ни на европейской арене, пока ситуация в корне не поменяется. А она никогда не поменяется. Бездари так же продолжат играть в футбол, а фунционеры будут их так же оправдывать. А между прочем, ФК "Кристал Пэлас", не топ-клуб Англии, а борется за выживание в лиге.
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de bruyne
1490425161
Явно у сборной мозгов нету... Эти березы как бревны двигаются... да са второго девизиона любые защитники лутче... нападение что с мячем делать не знают... страна большая потом по всему виду спорта ху... Краснодаре был парен вы скажите я ебен... он нигде молодежке Краснодара не уступал и тд... ему 600 тысяч принести сказали чтобы попасть клуб молодежный... цска зенит наверное еще хуже
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David_Fio
1490427169
Осталось только жопой пропустить от условных Сан Марино и Гибралтара!
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mihail200606
1490431466
в случае с защитой сборной россии бог и не нужен был даже...
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ribavadim
1490443932
Да, там в защите такой шайтан сидел !
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diadushka
1490446039
Молодцы ивуарийцы, играя в свое удовольствие, унизили этих беревен! А что было бы, если бы матч имел хоть какое-то турнирное значение.......?
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