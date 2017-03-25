Заха заявил, что забить издевательский гол в ворота сборной России ему помог бог

Нападающий сборной Кот-д'Ивуара Вилфрид Заха после товарищеского матча против России заявил, что забить гол в этой встрече ему помог бог. Отметим, что в случае с забитым мячом 24-летний ивуариец легко разобрался с несколькими защитниками соперника, установив окончательный счет на табло (2:0).

«Господь бог – моя сила. Команда действовала отлично. Следующая игра уже в понедельник», – написал Заха на своей странице в Twitter.

Отметим, что Кот-д'Ивуар стал первой африканской командой, которая смогла одержать победу в матче с Россией.