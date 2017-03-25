Отбор на ЧМ-2018. Хорватия добилась победы над Украиной, Исландия в гостях обыграла Косово

В матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Хорватии на своем поле одержала победу над Украиной со счетом 1:0 и продолжает возглавлять турнирную таблицу группы I. Автором единственного гола стал Никола Калинич.
В другой встрече Исландия в гостях оказалась сильнее сборной Косова и вышла на второе место.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа I. 5-й тур
Голы: 0:1 – Сигурдарсон, 25; 0:2 – Сигурдссон, 35 (с пенальти); 1:2 – Нухиу, 53.
Хорватия – Украина – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Калинич, 38.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)
Источник: Бомбардир.ру