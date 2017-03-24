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    Головин считает, что сборная России не заслуживала поражения в матче с Кот-д'Ивуаром

    Полузащитник сборной России Александр Головин выразил мнение, что национальная команда не заслуживала поражения в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара (0:2). По словам футболиста, россияне выглядели сильнее своего соперника.

    «Наша команда еще строится, она еще не сыграна. Я думаю, что если мы будем больше тренироваться, то и играть будем лучше. Заслужили ли мы свист с трибун? В какой-то мере да. Я считаю, что мы играли лучше сборной Кот-д’Ивуара и не заслужили поражение в этом матче», – сказал Головин.

    28 марта сборная России проведет товарищескую встречу против Бельгии, которая состоится в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.03.2017 22:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17971

      арейская 25 марта 2017, 05:38

      Заслужила, ещё как заслужила...

      1
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 25 марта 2017, 01:42

      Головин, ты чё там попутал!!! Это ещё хорошо что только 2 мяча пропустили ... Пацаны со двора лучше сыграют, чем эта сборная пи..оров

      1
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      Рейтинг: +13

      PANDAKF 25 марта 2017, 01:01

      Может кто ответить? Футбол это игра заслуг, или игра результата? По-моему, обычный зритель, понимает больше, чем профессионал.

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 25 марта 2017, 00:42

      В защите сыграли убого, в нападении - беззубо, в центре - дыряво. Вполне закономерный результат.

      1
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 24 марта 2017, 23:26

      очки купи ,играли они лучше смешно

      1
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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 24 марта 2017, 22:59

      Шо он пердит,кто вообще его спрашивает петух крашеный))))лошары а что вы заслуживаете??Негры вам напихали своими ...... в раздевалку к ним)))хехехех они вас там бы оттделали))

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 марта 2017, 22:52

      Кто этому молокососу заткнет пасть,наконец ! Явно ,Широков,нужен !

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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 24 марта 2017, 22:39

      Ноги бы тебе из жoпы повыдёргивать.

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      Рейтинг: +4024

      raritet > Архипелаг Гуляк 25 марта 2017, 19:44

      постоянно у наших футболеров что-то с логикой, вроде и кормят их нормально, можно было бы понять высказывание Головина, если бы Россия выиграла у Котов всего навсего 1:0 , а если тебя возят как песика, о какой незаслуженности речь.

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