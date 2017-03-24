Головин считает, что сборная России не заслуживала поражения в матче с Кот-д'Ивуаром

Полузащитник сборной России Александр Головин выразил мнение, что национальная команда не заслуживала поражения в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара (0:2). По словам футболиста, россияне выглядели сильнее своего соперника.

«Наша команда еще строится, она еще не сыграна. Я думаю, что если мы будем больше тренироваться, то и играть будем лучше. Заслужили ли мы свист с трибун? В какой-то мере да. Я считаю, что мы играли лучше сборной Кот-д’Ивуара и не заслужили поражение в этом матче», – сказал Головин.

28 марта сборная России проведет товарищескую встречу против Бельгии, которая состоится в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.