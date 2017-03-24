Газинский не торопится думать о матче с Бельгией

Полузащитник сборной России Юрий Газинский призвал избежать недооценки сборной Кот-д'Ивуара в предстоящем товарищеском матче. Он состоится в пятницу, 24 марта в 19.00 по московскому времени в Краснодаре. 28 марта национальная команда в Сочи проведет матч с Бельгией.

– Вы сказали, что в матче с командой Кот-д'Ивуара нужно реабилитироваться за поражение от костариканцев здесь же в Краснодаре.

– Тогда было открытие стадиона, собралась полная арена болельщиков. Наверное, для болельщиков игра получилась интересной – много голов. Но нам проигрывать было неприятно. Нужно сделать выводы из той игры.

– В составе ивуарийцев нет звезд, да и приехали они в Россию без главного тренера. Это не расхолаживает?

– Нельзя недооценивать соперника. Есть масса примеров того, что это заканчивается плохо. В том же Катаре мы проиграли, то же может случиться и сейчас. Почти все ивуарийцы играют в европейских чемпионатах. Пусть не все они игроки основного состава, но команда обученная. Проходным этот матч не станет, легко нам точно не придется.

– Зато в сборной Бельгии сплошь громкие имена.

– О Бельгии я пока не думаю. Еще много времени до матча, что-то может поменяться. Конечно, состав у них – куда ни ткни, везде звезды. Это топ-сборная, но нам не нужно отталкиваться от них. Нужно играть в тот футбол, который мы можем показывать.

– Кого бы выделили в составе бельгийцев?

– Мертенс здорово играет в «Наполи», есть де Брейне, которого я помню по «Вольфсбургу», Лукаку, который забивает за «Эвертон».