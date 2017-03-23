Врач сборной России: «Состояние Дзюбы не позволяет ему тренироваться»

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал причины, по которым Артем Дзюба, Федор Смолов и Станислав Крицюк оказались вне сбора национальной команды.

«Медобследование было вчера. Результаты мы знали вчера вечером. К сожалению, полученные результаты не оставляют шансов Дзюбе полноценно принять участие в сборе нашей команды. На наш взгляд, его состояние не позволяет принимать участие в тренировочном процессе.

Смолов получил травму задолго до сбора. Мы знали, что проблема не решится до начала апреля. Но у нас формируется команда, которая должны быть вместе не только на поле, но и вне его. Теоретическая часть занятия зачастую тоже очень важна. Поэтому и Смолов и Крицюк приезжают на такие занятия. И делают это с удовольствием», – рассказал Безуглов в эфире программы «Все на Матч».

Все три футболиста не смогут принять участия в предстоящем товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром, который пройдет 24 марта в Краснодаре.