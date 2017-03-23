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    Врач сборной России: «Состояние Дзюбы не позволяет ему тренироваться»

    Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал причины, по которым Артем Дзюба, Федор Смолов и Станислав Крицюк оказались вне сбора национальной команды.

    «Медобследование было вчера. Результаты мы знали вчера вечером. К сожалению, полученные результаты не оставляют шансов Дзюбе полноценно принять участие в сборе нашей команды. На наш взгляд, его состояние не позволяет принимать участие в тренировочном процессе.

    Смолов получил травму задолго до сбора. Мы знали, что проблема не решится до начала апреля. Но у нас формируется команда, которая должны быть вместе не только на поле, но и вне его. Теоретическая часть занятия зачастую тоже очень важна. Поэтому и Смолов и Крицюк приезжают на такие занятия. И делают это с удовольствием», – рассказал Безуглов в эфире программы «Все на Матч».

    Все три футболиста не смогут принять участия в предстоящем товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром, который пройдет 24 марта в Краснодаре.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2017 08:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1289

      каа 23 марта 2017, 11:37

      Врач сборной России: «Состояние Дзюбы не позволяет ему тренироваться»:
      - Ему надо протрезветь...)))

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 23 марта 2017, 11:19

      Все покрыто мраком!
      Чё за болезнь такая,что даже болелам нельзя сообщить,
      они получается никто?
      Тогда сами поставим диагноз,и не один...
      Первая -звездная болезнь
      Вторая - тяжелое похмелье
      Третья-сотрясение мозга(касается тех,у кого есть,что сотрясать)....а
      в общем ,глубоко насрать....

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 марта 2017, 09:51

      Рассохся?

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 23 марта 2017, 08:53

      Оно ему и играть-то не позволяет,причем уже давно.)

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