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  • Врач сборной России: «Состояние Дзюбы не позволяет ему тренироваться»

Врач сборной России: «Состояние Дзюбы не позволяет ему тренироваться»

23 марта 2017, 08:32
4

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал причины, по которым Артем Дзюба, Федор Смолов и Станислав Крицюк оказались вне сбора национальной команды.

«Медобследование было вчера. Результаты мы знали вчера вечером. К сожалению, полученные результаты не оставляют шансов Дзюбе полноценно принять участие в сборе нашей команды. На наш взгляд, его состояние не позволяет принимать участие в тренировочном процессе.

Смолов получил травму задолго до сбора. Мы знали, что проблема не решится до начала апреля. Но у нас формируется команда, которая должны быть вместе не только на поле, но и вне его. Теоретическая часть занятия зачастую тоже очень важна. Поэтому и Смолов и Крицюк приезжают на такие занятия. И делают это с удовольствием», – рассказал Безуглов в эфире программы «Все на Матч».

Все три футболиста не смогут принять участия в предстоящем товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром, который пройдет 24 марта в Краснодаре.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Дзюба Артем Смолов Федор Крицюк Станислав
Комментарии (4)
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rubinovyi2
1490248435
Оно ему и играть-то не позволяет,причем уже давно.)
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kykyi
1490251909
Рассохся?
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alex1951
1490257175
Все покрыто мраком! Чё за болезнь такая,что даже болелам нельзя сообщить, они получается никто? Тогда сами поставим диагноз,и не один... Первая -звездная болезнь Вторая - тяжелое похмелье Третья-сотрясение мозга(касается тех,у кого есть,что сотрясать)....а в общем ,глубоко насрать....
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каа
1490258225
Врач сборной России: «Состояние Дзюбы не позволяет ему тренироваться»: - Ему надо протрезветь...)))
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