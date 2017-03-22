Самедов: «В России к футболистам сложилось определенное отношение. Все любят обсуждать их поступки и зарплаты»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов в преддверии товарищеского матча против Кот-д'Ивуара подчеркнул, что все российские игроки выступают за национальную команду с огромным желанием патриотизмом.

– В матче с Коста-Рикой в Краснодаре нас потряс момент, когда вам разбили голову, но вы, несмотря на ужасную гематому, тут же продолжили игру. Было видно – человек буквально умирает за сборную…

– Приятно слышать ваши слова (улыбается).

– Это не лесть. Реакция на ваш самоотверженный поступок была совершенно искренней. Что это? Настрой? Патриотизм?

– Понятно, что сложилось определенное отношение к российским футболистам. Все любят обсуждать какие-то их поступки, зарплаты. Но на самом деле, за большинство ребят в сборной, с которыми играю уже не первый год, могу сказать: они бьются за команду с огромным желанием и поступили бы точно так же. Просто не всегда получается добиться результата. Чаще не получается, согласен: были неудачный чемпионат мира, потом Евро. Хотя, если вспомнить квалификации и к чемпионату мира, и к чемпионату Европы, они прошли неплохо. Все перечеркивают выступление на главных турнирах и этот вот негатив от заработных плат и разных историй. Но еще раз скажу: в нашей команде люди играют за сборную с огромным желанием и патриотизмом. Потому что это сборная, – цитирует слова Самедова «Российская газета».

В нынешнем сезоне чемпионата России Самедов провел 18 матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.