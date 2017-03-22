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  • Самедов: «В России к футболистам сложилось определенное отношение. Все любят обсуждать их поступки и зарплаты»

Самедов: «В России к футболистам сложилось определенное отношение. Все любят обсуждать их поступки и зарплаты»

22 марта 2017, 18:08
30

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов в преддверии товарищеского матча против Кот-д'Ивуара подчеркнул, что все российские игроки выступают за национальную команду с огромным желанием патриотизмом.

– В матче с Коста-Рикой в Краснодаре нас потряс момент, когда вам разбили голову, но вы, несмотря на ужасную гематому, тут же продолжили игру. Было видно – человек буквально умирает за сборную…

– Приятно слышать ваши слова (улыбается).

– Это не лесть. Реакция на ваш самоотверженный поступок была совершенно искренней. Что это? Настрой? Патриотизм?

– Понятно, что сложилось определенное отношение к российским футболистам. Все любят обсуждать какие-то их поступки, зарплаты. Но на самом деле, за большинство ребят в сборной, с которыми играю уже не первый год, могу сказать: они бьются за команду с огромным желанием и поступили бы точно так же. Просто не всегда получается добиться результата. Чаще не получается, согласен: были неудачный чемпионат мира, потом Евро. Хотя, если вспомнить квалификации и к чемпионату мира, и к чемпионату Европы, они прошли неплохо. Все перечеркивают выступление на главных турнирах и этот вот негатив от заработных плат и разных историй. Но еще раз скажу: в нашей команде люди играют за сборную с огромным желанием и патриотизмом. Потому что это сборная, – цитирует слова Самедова «Российская газета».

В нынешнем сезоне чемпионата России Самедов провел 18 матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Самедов Александр
Комментарии (30)
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KalterJax
1490195747
Саня, да потому что ты получаешь 2 ляма евро в год, а до сих пор подбирать ногу не научился, чтобы с метра по воротам пробить) кто смотрел последний матч Локо-Спартак, тот поймёт о чём я)
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84aivengo
1490196362
потому что вы играете в "ногомяч",а не в футбол и получаете за это незаслуженно кокорину леща дай....
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kykyi
1490198944
Ваши поступки обсуждают, потому что вы люди публичные, обсуждают поступки всех публичных людей, даже Бузовой. Когда научитесь зарабатывать деньги, а не "получать" из гос бюджета, тогда и разговоров о вашей зарплате будет меньше.
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Мары
1490201461
Желание помноженное на патриотизм эквивалентно некой сумме, которую наши сборники явно не отрабатывают.Именно из за этого и разговоры. Тут люди за копеейки корячутся, а футболисты как сыр в масле катаются.Не спорю, что поговорку кто на что учился, придумали как раз на этот случай, но не может спичечный коробок стоить пару сотен тысяч.Также как не может некий Кокорин либо Дзюба получать многомиллионные контракты за ничего не деланье.
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sobaka120982
1490201658
Если бы показывали футбол то обсуждали бы только его
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sidul1
1490203084
потому что,большая часть футболистов с российскими паспортами на футбольном поле отбывают номер.зарплата не по игре
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Антибиотик
1490203225
Так игры то нет никакой. Перебегаете из клуба в клуб ради зарплаты или титулов. Вот больше то и нечего обсуждать. Особенно в сборной прекрасно видно, какие вы все брёвна никакущие.
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acer2003
1490203333
Своим трёпом Самедов начинает напоминать Глушакова. Правда тот уже успокоился. Негоже это,ты на поле доказывай....
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Raider26
1490204107
А больше обсуждать нехера, игры нет
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Georg 07 rus
1490204603
Ну а вы же миллионщики все,ведете себя как говно еще и не играете за страну как надо играть !
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