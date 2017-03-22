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    Самедов: «В России к футболистам сложилось определенное отношение. Все любят обсуждать их поступки и зарплаты»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов в преддверии товарищеского матча против Кот-д'Ивуара подчеркнул, что все российские игроки выступают за национальную команду с огромным желанием патриотизмом.

    – В матче с Коста-Рикой в Краснодаре нас потряс момент, когда вам разбили голову, но вы, несмотря на ужасную гематому, тут же продолжили игру. Было видно – человек буквально умирает за сборную…

    – Приятно слышать ваши слова (улыбается).

    – Это не лесть. Реакция на ваш самоотверженный поступок была совершенно искренней. Что это? Настрой? Патриотизм?

    – Понятно, что сложилось определенное отношение к российским футболистам. Все любят обсуждать какие-то их поступки, зарплаты. Но на самом деле, за большинство ребят в сборной, с которыми играю уже не первый год, могу сказать: они бьются за команду с огромным желанием и поступили бы точно так же. Просто не всегда получается добиться результата. Чаще не получается, согласен: были неудачный чемпионат мира, потом Евро. Хотя, если вспомнить квалификации и к чемпионату мира, и к чемпионату Европы, они прошли неплохо. Все перечеркивают выступление на главных турнирах и этот вот негатив от заработных плат и разных историй. Но еще раз скажу: в нашей команде люди играют за сборную с огромным желанием и патриотизмом. Потому что это сборная, – цитирует слова Самедова «Российская газета».

    В нынешнем сезоне чемпионата России Самедов провел 18 матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2017 18:08
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 22 марта 2017, 22:39

      Кто-то играет, а кто-то по полю ходит и мяч катает.

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp 22 марта 2017, 22:35

      а почему бы не обсудить коли бабло тратят лучше чем играют.

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 22 марта 2017, 21:50

      Ну, в Спартаке он на твердую 4-ку.Это пока, а там видно будет и есть пространство и время дляигры на пять .

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 22 марта 2017, 21:18

      так только поступки и зарплаты остаётся обсуждать,потому как ничего другого у наших "футболистов" нет

      1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 22 марта 2017, 21:04

      Был бы результат , а не выходки скандальные....НАМ нужен РЕЗУЛЬТАТ

      0
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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 22 марта 2017, 20:43

      Ну а вы же миллионщики все,ведете себя как говно еще и не играете за страну как надо играть !

      3
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      Рейтинг: -90

      Raider26 22 марта 2017, 20:35

      А больше обсуждать нехера, игры нет

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 22 марта 2017, 20:22

      Своим трёпом Самедов начинает напоминать Глушакова. Правда тот уже успокоился. Негоже это,ты на поле доказывай....

      1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 22 марта 2017, 20:20

      Так игры то нет никакой. Перебегаете из клуба в клуб ради зарплаты или титулов. Вот больше то и нечего обсуждать. Особенно в сборной прекрасно видно, какие вы все брёвна никакущие.

      4
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      Рейтинг: +875

      sidul1 22 марта 2017, 20:18

      потому что,большая часть футболистов с российскими паспортами на футбольном поле отбывают номер.зарплата не по игре

      3
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