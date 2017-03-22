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  • Семак: «В «Зените» нужен результат по принципу «здесь и сейчас»

Семак: «В «Зените» нужен результат по принципу «здесь и сейчас»

22 марта 2017, 06:03
3

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак дал оценку работе румынскому специалисту Мирче Луческу в «Зените». Напомним, что до перехода в уфимский клуб Семак работал в тренерском штабе сине-бело-голубых. «Зенит» после 20 туров делит второе-третье места с ЦСКА, отставая от лидирующего «Спартака» на шесть очков.

– Тренерский труд сам по себе очень сложный, а в таких командах, как «Зенит», – особенно. Результат там нужен по принципу «здесь и сейчас». Если он есть – тренера хвалят, а как только начинаются осечки, сразу следует разбор полетов. Это обычные вещи, рутина. На тренеров топ-клубов ложится очень серьезная психологическая нагрузка. Ее тоже нужно выдерживать. Что касается Луческу, то, думаю, все получится. У «Зенита» отличная команда, хорошие футболисты. Осталось добиться результата, и тогда болельщики будут наслаждаться и трофеями, и игрой.

– Виктор Гончаренко, уходя в «Уфу», имел договоренность с ЦСКА о возможном возвращении. О чем-то подобном вы разговаривали с руководством «Зенита»?

– Нет. Но с моим нынешним руководством мы прекрасно понимаем друг друга. Сейчас мое дело работать. «Уфа» – такой клуб, который никогда не будет удерживать игроков или тренеров, если у тех есть хорошие предложения. Здесь всегда идут людям навстречу. Что касается меня, то самое главное сейчас – результат. Если клуб будет доволен, то, наверное, возможны разговоры о продлении контракта. Или наоборот. Если моя работа не устроит – не буду держаться за место.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Луческу Мирча Семак Сергей
Комментарии (3)
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rubinovyi2
1490161787
Конечно все получится,лишь-бы только слезы у Луческу не кончились.)
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Garrincha58
1490168818
скоро чемпионат закончится, а игры как не было так и не видно даже проблесков той игры, что иногда показывал Спаллетти и АВБ
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neveldomha
1490169486
Раньери выразил готовность возглавить Зенит с нового сезона.
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