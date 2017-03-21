Жилберто Силва: «У всех участников Кубка конфедераций есть шанс на победу в турнире»

Экс-полузащитник сборной Бразилии Жилберто Силва подчеркнул, что любой из участников Кубка конфедераций-2017 имеет шансы на то, чтобы одержать в нем победу. 40-летний футболист становился победителем турнира в 2009 году. Сегодня он посетил одну из стран-участниц – Новую Зеландию – с трофеем соревнований.

«Шанс есть у всех. Например, в 2009 году мы сыграли очень сложный финальный матч против США. В то время никто не рассматривал США как серьезного соперника, но они отлично провели турнир, обыграли Испанию и доставили нам немало хлопот в финале, хотя в итоге мы все же победили 3:2», – сказал Силва.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Сборная России попала в одну группу с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией. В другом квартете сыграют Германию, Чили, Камерун и Австралия.