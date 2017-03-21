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Нойштедтер: «В составе сборной России меня видят в защите»

21 марта 2017, 13:14
2

Полузащитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер рассказал о подготовке национальной команды к товарищеским матчам против Кот-д'Ивуара и Бельгии, а также высказался об отставке главного тренера турецкого клуба Дика Адвоката.

«Секретов нет, просто тренируемся. Много тактики, потому что мы не часто собираемся вместе. Связи налаживаются. Рад что вместе с командой. Где меня видят в сборной? В защите. Я в хорошем состоянии. Сыграл 4 игры за 4 недели. Отставка Адвоката? Об увольнении Адвоката узнал из газет», – сказал футболист.

Встреча против Кот-д'Ивуара состоится 24 марта в Краснодаре, матч с Бельгией – 28 марта в Сочи.

Источник: Чемпионат.ком
Турция. Суперлига Кубок конфедераций Товарищеские матчи Россия Фенербахче Кот-д'Ивуар Бельгия Нойштедтер Роман Адвокат Дик
Комментарии (2)
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acer2003
1490091749
По твоей бывшей игре, тебя вообще не должны видеть в сборной....Может что изменилось,будем посмотреть
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clausmensen
1490096383
я не вижу тебя в футболе,и таких же как ты
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