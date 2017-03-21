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    Нойштедтер: «В составе сборной России меня видят в защите»

    Полузащитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер рассказал о подготовке национальной команды к товарищеским матчам против Кот-д'Ивуара и Бельгии, а также высказался об отставке главного тренера турецкого клуба Дика Адвоката.

    «Секретов нет, просто тренируемся. Много тактики, потому что мы не часто собираемся вместе. Связи налаживаются. Рад что вместе с командой. Где меня видят в сборной? В защите. Я в хорошем состоянии. Сыграл 4 игры за 4 недели. Отставка Адвоката? Об увольнении Адвоката узнал из газет», – сказал футболист.

    Встреча против Кот-д'Ивуара состоится 24 марта в Краснодаре, матч с Бельгией – 28 марта в Сочи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.03.2017 13:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      clausmensen 21 марта 2017, 14:39

      я не вижу тебя в футболе,и таких же как ты

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 марта 2017, 13:22

      По твоей бывшей игре, тебя вообще не должны видеть в сборной....Может что изменилось,будем посмотреть

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