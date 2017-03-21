Нойштедтер: «В составе сборной России меня видят в защите»

Полузащитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер рассказал о подготовке национальной команды к товарищеским матчам против Кот-д'Ивуара и Бельгии, а также высказался об отставке главного тренера турецкого клуба Дика Адвоката.

«Секретов нет, просто тренируемся. Много тактики, потому что мы не часто собираемся вместе. Связи налаживаются. Рад что вместе с командой. Где меня видят в сборной? В защите. Я в хорошем состоянии. Сыграл 4 игры за 4 недели. Отставка Адвоката? Об увольнении Адвоката узнал из газет», – сказал футболист.

Встреча против Кот-д'Ивуара состоится 24 марта в Краснодаре, матч с Бельгией – 28 марта в Сочи.