Марио Фернандес сможет сыграть за сборную России в июне

Защитник ЦСКА Марио Фернандес может дебютировать в составе сборной России в июне этого года. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

Напомним, что 26-летний футболист, ранее получивший российский паспорт, по правилам ФИФА не имеет права выступать за сборную России, пока не проживет в стране пять лет, а этот срок истечет ориентировочно в мае.

«У Фернандеса в апреле заканчивается так называемый карантин, но в апреле нет игр, а дальше дайте профессионалам разобраться. Но в июне он уже сможет играть за сборную», – сказал Мутко.