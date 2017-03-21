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    Марио Фернандес сможет сыграть за сборную России в июне

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес может дебютировать в составе сборной России в июне этого года. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

    Напомним, что 26-летний футболист, ранее получивший российский паспорт, по правилам ФИФА не имеет права выступать за сборную России, пока не проживет в стране пять лет, а этот срок истечет ориентировочно в мае.

    «У Фернандеса в апреле заканчивается так называемый карантин, но в апреле нет игр, а дальше дайте профессионалам разобраться. Но в июне он уже сможет играть за сборную», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    21.03.2017 11:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 21 марта 2017, 16:08

      Покажи себя и выйграй для нас что нибудь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 21 марта 2017, 14:23

      Хороший защитник, цепкий, неуступчивый, с хорошим пасом. Нужен сборной! Да и (простите) цветом кожи не будет выделяться в команде ))

      1
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 21 марта 2017, 13:40

      Вперёд Марио! Удачи!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 21 марта 2017, 11:54

      Нужно бразильцев привозить в 18 лет, чтобы к 24 годам можно было заигрывать за сборную.

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 21 марта 2017, 11:16

      Точно за Бразилов не выступал?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Parham 21 марта 2017, 11:20

      один раз на поле появился в товарняке вроде

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 21 марта 2017, 11:15

      что-то маринуют мужика, ведь неплохо играет...

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset > vovan55 21 марта 2017, 12:04

      Не маринуют. Таковы правила, что надо сыграть в стране определенное время, чтобы иметь возможность играть за сборную. Иначе так можно было бы любому футболисту заплатить, чтобы тот за нас играл

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 21 марта 2017, 11:14

      ждем....

      5
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