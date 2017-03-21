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  • Луческу: «На результатах «Зенита» в этом сезоне сказалось прямое влияние судей»

Луческу: «На результатах «Зенита» в этом сезоне сказалось прямое влияние судей»

21 марта 2017, 07:36
43

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью румынскому изданию sport.ro прокомментировал информацию о возможном увольнении из петербургского клуба. Также специалист заявил, что сине-бело-голубые в этом сезоне пострадали от действий арбитров.

«Хочу отработать свой контракт с «Зенитом» до конца. В концовке сезона идет борьба между Москвой и Санкт-Петербургом. Есть журналисты, которые настроены против «Зенита», отсюда и появляются слухи о моей отставке.

К сожалению, на наших результатах сказалось прямое влияние судей, из-за чего мы и теряли очки», – сказал Луческу.

Напомним, что после 20 туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на шесть очков.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (43)
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Sanni333
1490072245
бабка за старое .... Снова судьи, Москва и т.д. а то что у него состав такой что можно на три фронта играть и не задумываться это ничего
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and4ever86
1490072301
Как же он задрал ныть! Это просто не выносимо! То, что его команда это волшебный лес его не волнует, это все судья плохие.
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Viktor781
1490075347
Спартак -- третье место в лучшем случае, и судьи вам не помогут.
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rubinovyi2
1490075420
О,Луческу уже орошает слезами и зарубежные издания!
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Сармат Ростов
1490075878
Опять слёзы цыгана... С Арсеналом ведь за вас свистели))) Эх, ромалэ...
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сасас
1490078124
Ты команду играть научи, а не ной о судействе, уже всю страну бесишь нытьем своим
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ufos73
1490080805
Влияют, еще как влияют! Если бы не судьи, бомжи сейчас бы с Уфой боролись за ЛЕ ))
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inzek
1490083709
опять цЫган разнылся! как его в шахтере терпели столько лет? гниловатый тренеришко!
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and4ever86
1490084313
Кстати в чем то он прав. Почти в каждой игре резервный судья бегает за кокориным и держит его за правую, рабочую ногу. Вот он и не забивает уже овер 1000 матчей. Иначе невозможно объяснить, как человек получающий 3,8 млн. евро не забивает, вылетает из сборной и просто катится в помойку.
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Виталий1
1490086412
Ну всё! Окончательно задолбал! Даже Карпина в его "лучшие" годы переплюнул. С таким составом должен у всех выигрывать, несмотря на судейские косяки, а не ныть после мучений с Арсеналом (тульским!).
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