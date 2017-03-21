Луческу: «На результатах «Зенита» в этом сезоне сказалось прямое влияние судей»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью румынскому изданию sport.ro прокомментировал информацию о возможном увольнении из петербургского клуба. Также специалист заявил, что сине-бело-голубые в этом сезоне пострадали от действий арбитров.

«Хочу отработать свой контракт с «Зенитом» до конца. В концовке сезона идет борьба между Москвой и Санкт-Петербургом. Есть журналисты, которые настроены против «Зенита», отсюда и появляются слухи о моей отставке.

К сожалению, на наших результатах сказалось прямое влияние судей, из-за чего мы и теряли очки», – сказал Луческу.

Напомним, что после 20 туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на шесть очков.