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    Луческу: «На результатах «Зенита» в этом сезоне сказалось прямое влияние судей»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью румынскому изданию sport.ro прокомментировал информацию о возможном увольнении из петербургского клуба. Также специалист заявил, что сине-бело-голубые в этом сезоне пострадали от действий арбитров.

    «Хочу отработать свой контракт с «Зенитом» до конца. В концовке сезона идет борьба между Москвой и Санкт-Петербургом. Есть журналисты, которые настроены против «Зенита», отсюда и появляются слухи о моей отставке.

    К сожалению, на наших результатах сказалось прямое влияние судей, из-за чего мы и теряли очки», – сказал Луческу.

    Напомним, что после 20 туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на шесть очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2017 07:36
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +628

      kanav67 21 марта 2017, 20:21

      Однако цыган самокритичен. Если бы не судьи игр Зенит-Ростов, Зенит-Спартак , да и Зенит Аресенал, у Зенита было бы очков на 5-7 меньше. Судьи влияют на положение Зенита, причем давно и целенаправленно.

      1
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      Рейтинг: +111

      baddy 21 марта 2017, 18:48

      Опять за своё. Ну не надоело?

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 21 марта 2017, 18:28

      Зенит, увольняйте этого нытика. Толку от него не будет с такими заявлениями..

      1
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 21 марта 2017, 14:25

      Особенно в последнем матче где судьи вытянули команду на победу. Команда хорошая, а старика на пенсю надо отправить

      1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 21 марта 2017, 14:10

      Может просто "Зениту" не стоило собирать весь хлам из российского футбола? Купил Кокорина и Дзюбу и думает он на коне. Нынешняя ситуация в клубе, отчетливо показывает, что они нулевые игроки с огромными запросами и завышенной самооценкой. Они РФПЛ, не вывозят, а про Европу вообще говорить не стоит.

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 марта 2017, 13:57

      Как тренер Луческу оказался слаб, хотя поначалу казалось иначе. С таким составом, как в Зените, он должен идти в чемпионате без поражений.

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 марта 2017, 12:34

      В Шахтёре Луческу смотрелся. Зенит не его клуб

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 21 марта 2017, 11:53

      Ну всё! Окончательно задолбал! Даже Карпина в его "лучшие" годы переплюнул. С таким составом должен у всех выигрывать, несмотря на судейские косяки, а не ныть после мучений с Арсеналом (тульским!).

      5
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 21 марта 2017, 11:18

      Кстати в чем то он прав. Почти в каждой игре резервный судья бегает за кокориным и держит его за правую, рабочую ногу. Вот он и не забивает уже овер 1000 матчей. Иначе невозможно объяснить, как человек получающий 3,8 млн. евро не забивает, вылетает из сборной и просто катится в помойку.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 21 марта 2017, 11:09

      Когда-же он наконец перестанет ныть, а начнёт что-то предпринимать, не знаю, ну что-то поменять, что-то придумать новое, вот для этих самых побед

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