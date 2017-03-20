Бухаров: «Рассчитываю ли выйти в стартовом составе сборной России? Как тренер скажет, так и будет»

Нападающий «Ростова» и сборной России Александр Бухаров поделился ожиданиями от товарищеской встречи против национальной команды Кот-д'Ивуара. По словам форварда, после матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», он знает, что в африканской сборной играет сильный защитник.

– Что скажете о сопернике?

– Пока теории не было, но я по игре с «МЮ» знаю, что в Кот-д'Ивуаре играет сильный защитник. Я думаю, тренер нам все объяснит.

– Рассчитываете выйти в стартовом составе, если не в Краснодаре, то в Сочи?

– Как тренер скажет, так и будет.

– Гол в ворота «МЮ» – лучший в вашей карьере?

– Возможно.

Матч Россия – Кот-д'Ивуар состоится в Краснодаре 24 марта. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.