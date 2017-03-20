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    Бухаров: «Рассчитываю ли выйти в стартовом составе сборной России? Как тренер скажет, так и будет»

    Нападающий «Ростова» и сборной России Александр Бухаров поделился ожиданиями от товарищеской встречи против национальной команды Кот-д'Ивуара. По словам форварда, после матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», он знает, что в африканской сборной играет сильный защитник.

    – Что скажете о сопернике?

    – Пока теории не было, но я по игре с «МЮ» знаю, что в Кот-д'Ивуаре играет сильный защитник. Я думаю, тренер нам все объяснит.

    – Рассчитываете выйти в стартовом составе, если не в Краснодаре, то в Сочи?

    – Как тренер скажет, так и будет.

    – Гол в ворота «МЮ» – лучший в вашей карьере?

    – Возможно.

    Матч Россия – Кот-д'Ивуар состоится в Краснодаре 24 марта. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2017 19:18
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