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Орлов: «Спартаку» будет трудно. Все только начинается»

20 марта 2017, 02:02
45

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов после матча 20-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Арсеналом» (2:0) выразил мнение, что петербургскому клубу не стоит обращать внимание на разговоры о предвзятом судействе.

Напомним, ранее в тульской команде заявили, что оба гола сине-бело-голубых были забиты не по правилам.

– После матча «Зенита» вновь обсуждают не столько игру, сколько судейство…

– Спокойно к этому отношусь. Так всегда будет.

– Почему?

– Это нормально. Я комментирую матчи серии А. Знаете, что говорят про «Ювентус»? «Туринцы начинают матч уже при счете 1:0». Мол, судьи на его стороне. В принципе, так всегда относятся к командам, которые лидируют. Так будут говорить и про «Спартак». А откуда пошла крылатая фраза «Гинер все купил»? Оттуда же. Ребята, это составляющая часть футбольного шоу. Нужно привыкнуть.

– Тогда что скажете о двух самых обсуждаемых сейчас моментах матча с «Арсеналом». Пенальти на Дзюбе и гол Данни?

– Пенальти, на мой взгляд, был. А второй момент… Я так и не понял, почему возмущались игроки «Арсенала». Шла длинная атака, футболист гостей упал – левый защитник. Но потом-то он встал и побежал. Никакой травмы не получил, бегал, даже чуть гол не забил. Так что игровой момент. Мне сложно дать однозначную оценку. Не знаю…

– Данни признал, что был микроскопический офсайд.

– Вы знаете, по телекартинке сложно его определить. Камера под углом. В кадр попадает лайнсмен. Он стоит и ждет. Нам пока еще не хватает точности показа. Нам нужно еще ярче и яснее транслировать игры.

– Сергей Кирьяков после игры заявил: «Та истерика, которую поднял «Зенит» после матча с «Амкаром», сыграла свою роль».

– Пусть он это говорит. Я, правда, никогда таких вещей не слышал от Романцева. Он выиграл столько титулов, но таких фраз я от него не слышал. Нынешние тренеры ведут себя по-другому. Что ж, это их право. У нас же свобода слова. Так? Но…

– Что «но»?

– «Зенит» сегодня сильнее «Арсенала». Ну что тут поделать? Я еще слышал другую фразу Кирьякова. Он сказал: туляки еще до игры знали, что Дзюба провоцирует в штрафной. Хорошо. Тогда не попадайтесь на его провокации! И Криштиану Роналду провоцирует. Что дальше? Почему Беляев обнял в том эпизоде Дзюбу? Не мог сыграть иначе? У судьи даже сомнений не возникло – он сразу дал свисток и указал на точку.

– Шесть очков от «Спартака» – это, по-вашему, ничто?

– Все только начинается! Конечно, есть определенный задел, но «Спартаку» будет трудно. Я не могу сказать, что у красно-белых поставлена комбинационная игра.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Спартак Дзюба Артем Данни Кирьяков Сергей Орлов Геннадий
Комментарии (45)
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TRELL
1489965411
Правильно говорит!Нет чемпионской игры у спартака,скоро мы и Цска их нагоним и всё встанет на свои места.
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_Kesh_Suntar_
1489969317
Спартак не Реал не Барса! 6 очков, отыгрывается спокойно!
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Каратель помойников
1489970467
Сергей Кирьяков после игры заявил: «Та истерика, которую поднял «Зенит» после матча с «Амкаром», сыграла свою роль». вот так то! не только простые болельщики видят что зина истеричка
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ДАША Д
1489975812
Работа с судьями проведена, теперь свистеть будут только в пользу Зенита.
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опус 2
1489982837
За кого болеют наши комментаторы ? Мы ,практически ,не знаем . За кого болеет Орлов ,знают все ! Штатный комментатор одной команды .О какой объективности может идти речь !?
Ответить
КЁРТИС
1489983411
После матча с Амкаром Орлов говорил о заговоре. А вчера после второго гола: Слова второго комментатора матча: "Там вроде был офсайд?", Орлов: "Да нет судья не поднял фложок, судья прав!". Получается, по словам Орлова, когда судьи ошибаются в пользу Зенита - они правы, а когда против - нет.
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belarus-gomel
1489983816
почему Орлов не возмущается защитанным голом Данни из офсайда?? к чему ДВОЙНЫЕ стандарты???
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Диктор
1489984652
Прикольная психология,если судья судит за нас -то это нормальная ситуация-противно читать таких вот спецов.
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Мясной Упырь
1489985277
Пенальти левый. Опять без пенки выиграть не могут. Если бы не поставили, 0-0 ,а может Тула и взяла бы три очка.
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Artur_B
1489989757
Лучше любой другой клуб пусть станет чемпионом,нежели Спартак.
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