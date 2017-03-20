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    Орлов: «Спартаку» будет трудно. Все только начинается»

    Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов после матча 20-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Арсеналом» (2:0) выразил мнение, что петербургскому клубу не стоит обращать внимание на разговоры о предвзятом судействе.

    Напомним, ранее в тульской команде заявили, что оба гола сине-бело-голубых были забиты не по правилам.

    – После матча «Зенита» вновь обсуждают не столько игру, сколько судейство…

    – Спокойно к этому отношусь. Так всегда будет.

    – Почему?

    – Это нормально. Я комментирую матчи серии А. Знаете, что говорят про «Ювентус»? «Туринцы начинают матч уже при счете 1:0». Мол, судьи на его стороне. В принципе, так всегда относятся к командам, которые лидируют. Так будут говорить и про «Спартак». А откуда пошла крылатая фраза «Гинер все купил»? Оттуда же. Ребята, это составляющая часть футбольного шоу. Нужно привыкнуть.

    – Тогда что скажете о двух самых обсуждаемых сейчас моментах матча с «Арсеналом». Пенальти на Дзюбе и гол Данни?

    – Пенальти, на мой взгляд, был. А второй момент… Я так и не понял, почему возмущались игроки «Арсенала». Шла длинная атака, футболист гостей упал – левый защитник. Но потом-то он встал и побежал. Никакой травмы не получил, бегал, даже чуть гол не забил. Так что игровой момент. Мне сложно дать однозначную оценку. Не знаю…

    – Данни признал, что был микроскопический офсайд.

    – Вы знаете, по телекартинке сложно его определить. Камера под углом. В кадр попадает лайнсмен. Он стоит и ждет. Нам пока еще не хватает точности показа. Нам нужно еще ярче и яснее транслировать игры.

    – Сергей Кирьяков после игры заявил: «Та истерика, которую поднял «Зенит» после матча с «Амкаром», сыграла свою роль».

    – Пусть он это говорит. Я, правда, никогда таких вещей не слышал от Романцева. Он выиграл столько титулов, но таких фраз я от него не слышал. Нынешние тренеры ведут себя по-другому. Что ж, это их право. У нас же свобода слова. Так? Но…

    – Что «но»?

    – «Зенит» сегодня сильнее «Арсенала». Ну что тут поделать? Я еще слышал другую фразу Кирьякова. Он сказал: туляки еще до игры знали, что Дзюба провоцирует в штрафной. Хорошо. Тогда не попадайтесь на его провокации! И Криштиану Роналду провоцирует. Что дальше? Почему Беляев обнял в том эпизоде Дзюбу? Не мог сыграть иначе? У судьи даже сомнений не возникло – он сразу дал свисток и указал на точку.

    – Шесть очков от «Спартака» – это, по-вашему, ничто?

    – Все только начинается! Конечно, есть определенный задел, но «Спартаку» будет трудно. Я не могу сказать, что у красно-белых поставлена комбинационная игра.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2017 02:02
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 21 марта 2017, 20:59

      Да, Зенит сильнее Арсенала. Да, Стоимость игроков Зенита и зарплата больше чем у игроков Арсенала. Так зачем помогать им? Зенит должен в одну калитку разбираться с Арсеналом, тем более у себя на поле. Или судья после Амкара страхует Зенит? Вдруг на последних минутах пропустят? Орлов лукавит или сам себе что- то напридумывает и слепо в это верит. Пора на пенсию.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 марта 2017, 20:04

      я из другого города и то увидел полуметровый оффсайд, а этот пернатый не видит с высока где он репортаж ведет или просто не хочет этого признать, а пеналь? такие в АПЛ вообще не трактуются за маленькое нарушение тем более такого амбала как Дзюбило попробуй с толкни с места, а он сам всегда падает и я его понимаю ведь не упади и все будут говорить, что он проиграл единоборство, а так вроде уронили что мол я мог сделать

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 марта 2017, 14:51

      Орлов впал в старческий маразм.То, что в гонке чемпионов ни чего пока не ясно, соглашусь, а всё остальное..............Дедушка просто невменяем, если говорит такие вещи.Ему не комментировать, а овсянку жрать надо в доме престарелых.

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 марта 2017, 12:36

      Сильнее Арсенала?? Ахах, Орлов ты за..бал клоун блеать, реально более клоунского комментатора нужно поискать, меняет своё мнение как прост..тутка, увидев чуть больше бабла...

      1
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 20 марта 2017, 10:37

      надо запретит комментировать игры команд комментаторам- болельщикам команды, а то тошно слушать, приходится без звука смотреть

      3
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 20 марта 2017, 10:24

      А когда было легко! Тем слаще будет вкус победы!

      0
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 20 марта 2017, 10:09

      Если в пользу бомжей, то "сложно" сказать. А если в пользу противника, то судье надо дарить телевизор. Позорище!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +816

      diktatop 20 марта 2017, 09:53

      ну конечно трудно если еще на открытии матч купят.... то да....

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 20 марта 2017, 09:40

      Точно, все самое интересная - впереди. Удачи сильнейшему.

      0
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      Рейтинг: +161

      adekvat 20 марта 2017, 09:19

      Да ужжжжж.

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