Орлов: «Спартаку» будет трудно. Все только начинается»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов после матча 20-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Арсеналом» (2:0) выразил мнение, что петербургскому клубу не стоит обращать внимание на разговоры о предвзятом судействе.

Напомним, ранее в тульской команде заявили, что оба гола сине-бело-голубых были забиты не по правилам.

– После матча «Зенита» вновь обсуждают не столько игру, сколько судейство…

– Спокойно к этому отношусь. Так всегда будет.

– Почему?

– Это нормально. Я комментирую матчи серии А. Знаете, что говорят про «Ювентус»? «Туринцы начинают матч уже при счете 1:0». Мол, судьи на его стороне. В принципе, так всегда относятся к командам, которые лидируют. Так будут говорить и про «Спартак». А откуда пошла крылатая фраза «Гинер все купил»? Оттуда же. Ребята, это составляющая часть футбольного шоу. Нужно привыкнуть.

– Тогда что скажете о двух самых обсуждаемых сейчас моментах матча с «Арсеналом». Пенальти на Дзюбе и гол Данни?

– Пенальти, на мой взгляд, был. А второй момент… Я так и не понял, почему возмущались игроки «Арсенала». Шла длинная атака, футболист гостей упал – левый защитник. Но потом-то он встал и побежал. Никакой травмы не получил, бегал, даже чуть гол не забил. Так что игровой момент. Мне сложно дать однозначную оценку. Не знаю…

– Данни признал, что был микроскопический офсайд.

– Вы знаете, по телекартинке сложно его определить. Камера под углом. В кадр попадает лайнсмен. Он стоит и ждет. Нам пока еще не хватает точности показа. Нам нужно еще ярче и яснее транслировать игры.

– Сергей Кирьяков после игры заявил: «Та истерика, которую поднял «Зенит» после матча с «Амкаром», сыграла свою роль».

– Пусть он это говорит. Я, правда, никогда таких вещей не слышал от Романцева. Он выиграл столько титулов, но таких фраз я от него не слышал. Нынешние тренеры ведут себя по-другому. Что ж, это их право. У нас же свобода слова. Так? Но…

– Что «но»?

– «Зенит» сегодня сильнее «Арсенала». Ну что тут поделать? Я еще слышал другую фразу Кирьякова. Он сказал: туляки еще до игры знали, что Дзюба провоцирует в штрафной. Хорошо. Тогда не попадайтесь на его провокации! И Криштиану Роналду провоцирует. Что дальше? Почему Беляев обнял в том эпизоде Дзюбу? Не мог сыграть иначе? У судьи даже сомнений не возникло – он сразу дал свисток и указал на точку.

– Шесть очков от «Спартака» – это, по-вашему, ничто?

– Все только начинается! Конечно, есть определенный задел, но «Спартаку» будет трудно. Я не могу сказать, что у красно-белых поставлена комбинационная игра.