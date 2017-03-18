Лига 1. «Бордо» забил пять мячей в ворота «Монпелье», «Лорьян» на последних минутах вырвал победу у «Нанси»

В рамках 30-го тура Лиги 1 «Бордо» на своем поле крупно переиграл «Монпелье». Дублем у хозяев отметился Диего Ролан. Отметим, гости заканчивали встречу вдесятером после удаления Даниэля Конгре.

В других матчах «Лорьян» на последних минутах вырвал победу в матче против «Нанси», «Анжер» в родных стенах забил три мяча в ворота «Генгама», а во встрече «Тулузы» и «Ренна» зрители забытых голов не увидели.

Таким образом, «Бордо» находится на шестом месте в турнирной таблице Лиги 1, а «Лорьян», находящийся на последнем месте, сравнялся по очкам с «Бастией».

Франция. Лига 1. 30-й тур

Бордо – Монпелье – 5:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Ролан, 25; 2:0 – Санкаре, 29; 3:0 – Вада, 32 (с пенальти); 3:1 – Будебуз, 47 (с пенальти); 4:1 – Ролан, 76; 5:1 – Малком, 90.

Удаления: нет – Конгре, 82.

Нанси – Лорьян – 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Мауасса, 28; 2:0 – Диа, 42 (с пенальти); 2:1 – Муканджо, 66; 2:2 – Лаутоа, 88; 2:3 – Мвуэмба, 90.

Анжер – Генгам – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Бамба, 63; 2:0 – Мангани, 69; 3:0 – Дьедиу, 82.

Тулуза – Ренн – 0:0

Удаления: Бли, 62 – нет.

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Турнирная таблица Лиги 1