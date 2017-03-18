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    АПЛ. «Сток Сити» проиграл «Челси», «Лестер» в гостях победил «Вест Хэм» и другие результаты

    В матче 29-го тура АПЛ «Челси» в гостях одержал победу над «Сток Сити» – 2:1. В составе хозяев с пенальти гол забил Джонатан Уолтерс, у лондонского клуба отличились Виллиан и Гари Кэхилл.

    Таким образом, «Челси» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии, опережая ближайшего преследователя на 13 очков.

    В других встречах «Эвертон» дома в большинстве обыграл «Халл Сити», «Кристал Пэлас» одолел «Уотфорд», «Лестер» одержал победу над «Вест Хэмом», «Сандерленд» и «Бернли» голов не забили.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур

    Эвертон – Халл Сити – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Калверт-Льюлин, 9; 2:0 – Валенсия, 79; 3:0 – Лукаку, 90+1; 4:0 – Лукаку, 90+4.

    Удаление: нет – Хаддлстоун, 73.

    Кристал Пэлас – Уотфорд – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Дини, 68 (в свои ворота).

    Сток Сити – Челси – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Виллиан, 13; 1:1 – Уолтерс, 38 (с пенальти); 1:2 – Кэхилл, 87.

    Сандерленд – Бернли – 0:0

    Вест Хэм – Лестер – 2:3 (1:3)

    Голы: 0:1 – Марез, 5; 0:2 – Хут, 7; 1:2 – Ланзини, 20; 1:3 – Варди, 38; 2:3 – Айю, 63.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2017 19:56
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