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Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов начнется в 14:00

17 марта 2017, 11:14
10

В пятницу, 17 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Пары участников будут определены слепым жребием без предварительного посева, представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом. Начало жеребьевки запланировано на 14:00 по московскому времени.

Состав участников выглядит следующим образом:

«Атлетико» (Испания)

«Бавария» (Германия)

«Барселона» (Испания)

«Боруссия» Дортмунд (Германия)

«Лестер» (Англия)

«Монако» (Франция)

«Реал» (Испания)

«Ювентус» (Италия)

Первые матчи 1/4 финала турнира состоятся 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля. Финальная игра пройдет 3 июня в Кардиффе.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Атлетико Бавария Барселона Боруссия Д Лестер Монако Реал Ювентус
Комментарии (10)
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Михайловский Технарь
1489738748
Моя жеребьевка такая ) Барселона : Бавария Атлетико : Ювентус Боруссия : Лестера Монако : Реал
Ответить
Маргарин
1489739100
Лестер?
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zatonn
1489739566
Шарики уже подогреваются?))
Ответить
diadushka
1489740154
Очень интересные команды, всем удачи, кроме атлетико!
Ответить
melnicn
1489741627
«Бавария» (Германия) - «Барселона» (Испания) «Ювентус» (Италия) - «Монако» (Франция) «Лестер» (Англия) - «Реал» (Испания) «Боруссия» Дортмунд (Германия) - «Атлетико» (Испания)
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acer2003
1489743156
Мечтатели и прогнозисты ))) Ванги и Ностардамусы !!! Через пару часов всё узнаем ))))
Ответить
REAL1902
1489743547
Кто нибудь знает где можно трансляцию посмотреть?
Ответить
Gazelvagen877
1489744727
Интересно было бы посмотреть боруссия-атлетико или боруссия монако
Ответить
ЧИНГИСХАН 90
1489747295
Барселона - Лестер Реал - Бавария Атлетико - БоруссияД Ювентус - Монако
Ответить
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