Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов начнется в 14:00

В пятницу, 17 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Пары участников будут определены слепым жребием без предварительного посева, представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом. Начало жеребьевки запланировано на 14:00 по московскому времени.

Состав участников выглядит следующим образом:

«Атлетико» (Испания)

«Бавария» (Германия)

«Барселона» (Испания)

«Боруссия» Дортмунд (Германия)

«Лестер» (Англия)

«Монако» (Франция)

«Реал» (Испания)

«Ювентус» (Италия)

Первые матчи 1/4 финала турнира состоятся 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля. Финальная игра пройдет 3 июня в Кардиффе.