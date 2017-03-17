Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов начнется в 14:00

    В пятницу, 17 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Пары участников будут определены слепым жребием без предварительного посева, представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом. Начало жеребьевки запланировано на 14:00 по московскому времени.

    Состав участников выглядит следующим образом:

    «Атлетико» (Испания)

    «Бавария» (Германия)

    «Барселона» (Испания)

    «Боруссия» Дортмунд (Германия)

    «Лестер» (Англия)

    «Монако» (Франция)

    «Реал» (Испания)

    «Ювентус» (Италия)

    Первые матчи 1/4 финала турнира состоятся 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля. Финальная игра пройдет 3 июня в Кардиффе.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2017 11:14
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 17 марта 2017, 13:41

      Барселона - Лестер
      Реал - Бавария
      Атлетико - БоруссияД
      Ювентус - Монако

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 17 марта 2017, 12:58

      Интересно было бы посмотреть боруссия-атлетико или боруссия монако

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      REAL1902 17 марта 2017, 12:39

      Кто нибудь знает где можно трансляцию посмотреть?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > REAL1902 17 марта 2017, 13:42

      Матч ТВ -прямые трансляции

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 марта 2017, 12:32

      Мечтатели и прогнозисты ))) Ванги и Ностардамусы !!! Через пару часов всё узнаем ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 17 марта 2017, 12:07

      «Бавария» (Германия) - «Барселона» (Испания)
      «Ювентус» (Италия) - «Монако» (Франция)
      «Лестер» (Англия) - «Реал» (Испания)
      «Боруссия» Дортмунд (Германия) - «Атлетико» (Испания)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 17 марта 2017, 11:42

      Очень интересные команды, всем удачи, кроме атлетико!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 17 марта 2017, 11:32

      Шарики уже подогреваются?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Маргарин 17 марта 2017, 11:25

      Лестер?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 17 марта 2017, 11:19

      Моя жеребьевка такая )

      Барселона : Бавария
      Атлетико : Ювентус
      Боруссия : Лестера
      Монако : Реал

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11