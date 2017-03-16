Бонуччи хочет встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Барселоной»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи заявил, что хотел бы получить в качестве соперника в четвертьфинале Лиги чемпионов «Барселону». Также футболист отметил, что не хотел бы встретиться на данной стадии с «Баварией».

«Лестер» – тот самый клуб, который неожиданно оказался в 1/4 финала. Лично мне хотелось бы встретиться с «Барселоной». Для «Ювентуса» встреча с клубом, который не позволил нам выиграл Лигу чемпионов, стала бы отличным стимулом. С кем бы я не хотел встретиться? С «Баварией». Карло Анчелотти специалист в такого рода противостояниях, поэтому мюнхенцев лучше встретить в финале», – сказал Бонуччи.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 17 марта.

Рейтинг: «Барселона», «Монако», «Лестер» – кто выиграет Лигу чемпионов?