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    Бонуччи хочет встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Барселоной»

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи заявил, что хотел бы получить в качестве соперника в четвертьфинале Лиги чемпионов «Барселону». Также футболист отметил, что не хотел бы встретиться на данной стадии с «Баварией».

    «Лестер» – тот самый клуб, который неожиданно оказался в 1/4 финала. Лично мне хотелось бы встретиться с «Барселоной». Для «Ювентуса» встреча с клубом, который не позволил нам выиграл Лигу чемпионов, стала бы отличным стимулом. С кем бы я не хотел встретиться? С «Баварией». Карло Анчелотти специалист в такого рода противостояниях, поэтому мюнхенцев лучше встретить в финале», – сказал Бонуччи.

    Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 17 марта.

    Рейтинг: «Барселона», «Монако», «Лестер» – кто выиграет Лигу чемпионов?

    Источник: FourFourTwo

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    16.03.2017 12:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 марта 2017, 14:20

      Желание сбылось !!!!

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 17 марта 2017, 10:53

      желание сбудется

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 16 марта 2017, 20:46

      Барселона - Лестер / Реал - Атлетико / Бавария - Монако / Ювентус - Дортмунд

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 16 марта 2017, 15:57

      Лестер Монако, во будет финал

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 16 марта 2017, 12:55

      Как всегда реалу повезет Лестер... монака не подарок... Бавария барса юви пройдет... вот Бавария барса или барселона атлетико... у них месть между собой

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > de bruyne 16 марта 2017, 14:57

      Привет, а почему монако не подарок??? Монако сдает физически во втором тайме очень сильно. Против них главное в первом тайме нормально сыграть.

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