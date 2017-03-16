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Бонуччи хочет встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Барселоной»

16 марта 2017, 12:20
6

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи заявил, что хотел бы получить в качестве соперника в четвертьфинале Лиги чемпионов «Барселону». Также футболист отметил, что не хотел бы встретиться на данной стадии с «Баварией».

«Лестер» – тот самый клуб, который неожиданно оказался в 1/4 финала. Лично мне хотелось бы встретиться с «Барселоной». Для «Ювентуса» встреча с клубом, который не позволил нам выиграл Лигу чемпионов, стала бы отличным стимулом. С кем бы я не хотел встретиться? С «Баварией». Карло Анчелотти специалист в такого рода противостояниях, поэтому мюнхенцев лучше встретить в финале», – сказал Бонуччи.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 17 марта.

Рейтинг: «Барселона», «Монако», «Лестер» – кто выиграет Лигу чемпионов?

Источник: FourFourTwo
Лига чемпионов Ювентус Лестер Барселона Бавария Бонуччи Леонардо Анчелотти Карло
Комментарии (6)
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de bruyne
1489658128
Как всегда реалу повезет Лестер... монака не подарок... Бавария барса юви пройдет... вот Бавария барса или барселона атлетико... у них месть между собой
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alex kidn
1489669037
Лестер Монако, во будет финал
Ответить
Luis Figo
1489686361
Барселона - Лестер / Реал - Атлетико / Бавария - Монако / Ювентус - Дортмунд
Ответить
Avatar 2
1489737197
желание сбудется
Ответить
acer2003
1489749658
Желание сбылось !!!!
Ответить
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