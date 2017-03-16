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    Рейтинг: «Барселона», «Монако», «Лестер» – кто выиграет Лигу чемпионов?


    5
    Голосов: 5
    16.03.2017 02:25
    Определились все участники четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. «Бомбардир» предлагает вам выбрать, какой из клубов окажется победителем турнира.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 5
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 27 марта 2017, 19:37

      Кубок получит один из первых трёх участников

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      Рейтинг: +72

      D'achkov 16 марта 2017, 15:30

      вперед атлетико

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 16 марта 2017, 10:46

      хм, вполне логично было бы сделать опрос с вариантами ответа, а данный рейтинг совсем ниочём, потому что плюсов больше у Барселоны, но она не на первом, хотя по логике должна быть

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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 16 марта 2017, 10:25

      вперед Монако и Лестер, гранды поднадоели уже..

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 марта 2017, 07:48

      Будет битва.

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      Рейтинг: +142

      SERG63 > Диктор 16 марта 2017, 10:06

      Да будет битва.Думаю Барсе по-силе ЛЧ хотя с ПСЖ нервы потрепались но на кураже все возможно.

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      Рейтинг: +29

      sega77+ 16 марта 2017, 06:09

      может быть и ювентус

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      Рейтинг: +32

      umarjon1935 16 марта 2017, 05:37

      Гвардиоле опять не повезло!!!

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 16 марта 2017, 04:56

      Да,Лестер в этой компашке и пожалуй Монако явные аутсайдеры.Хотя кровушки грандам однозначно попьют....Кубок на мой взгляд разыграет "святая"троица- Барса,Реал и конечно же Бавария,которая с расчётливым немецким педантизмом упрямо прёт на вершину.Так что драка будет нешуточной.В любом случае наблюдать за такими мастерами одно удовольствие...

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > DeStar 16 марта 2017, 15:30

      Согласен.Монако способен как выстрелить,так и провалиться.Так же как и "Атлеты" и Боруссия.Но всё же это не топ клубы Как Реал,Барса или Бавария...И если более слабые (по имени и капиталам)вынесут кого-нибудь из грандов,то это только внесёт новую струю в Лиге.У меня нет среди них любимчиков.Я за отличный футбол.Когда смотришь и наслаждаешься настоящей игрой и мастерством.Так что посмотрим...

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      Рейтинг: +233

      igormaddog 16 марта 2017, 04:39

      Лестеру рано выигрывать ЛЧ,Ювентусу,Боруссии,Монако,Атлетико не повезёт!Бавария и Реал надоели!!!Барселона чемпион ЛЧ!!!

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