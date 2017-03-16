Рейтинг: «Барселона», «Монако», «Лестер» – кто выиграет Лигу чемпионов?

Кубок получит один из первых трёх участников
Кубок получит один из первых трёх участников
вперед атлетико
хм, вполне логично было бы сделать опрос с вариантами ответа, а данный рейтинг совсем ниочём, потому что плюсов больше у Барселоны, но она не на первом, хотя по логике должна быть
вперед Монако и Лестер, гранды поднадоели уже..
может быть и ювентус
Гвардиоле опять не повезло!!!
Да,Лестер в этой компашке и пожалуй Монако явные аутсайдеры.Хотя кровушки грандам однозначно попьют....Кубок на мой взгляд разыграет "святая"троица- Барса,Реал и конечно же Бавария,которая с расчётливым немецким педантизмом упрямо прёт на вершину.Так что драка будет нешуточной.В любом случае наблюдать за такими мастерами одно удовольствие...
Согласен.Монако способен как выстрелить,так и провалиться.Так же как и "Атлеты" и Боруссия.Но всё же это не топ клубы Как Реал,Барса или Бавария...И если более слабые (по имени и капиталам)вынесут кого-нибудь из грандов,то это только внесёт новую струю в Лиге.У меня нет среди них любимчиков.Я за отличный футбол.Когда смотришь и наслаждаешься настоящей игрой и мастерством.Так что посмотрим...
Лестеру рано выигрывать ЛЧ,Ювентусу,Боруссии,Монако,Атлетико не повезёт!Бавария и Реал надоели!!!Барселона чемпион ЛЧ!!!