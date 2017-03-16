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Рейтинг: «Барселона», «Монако», «Лестер» – кто выиграет Лигу чемпионов?
Рейтинг: «Барселона», «Монако», «Лестер» – кто выиграет Лигу чемпионов?
Бомбардир.ру
16 марта 2017, 02:25
11
Лига чемпионов
Рейтинг
Лестер
Монако
Барселона
Реал
Атлетико
Бавария
Боруссия Д
Ювентус
Комментарии (11)
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igormaddog
1489628342
Лестеру рано выигрывать ЛЧ,Ювентусу,Боруссии,Монако,Атлетико не повезёт!Бавария и Реал надоели!!!Барселона чемпион ЛЧ!!!
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1
Krossmen73
1489629382
Да,Лестер в этой компашке и пожалуй Монако явные аутсайдеры.Хотя кровушки грандам однозначно попьют....Кубок на мой взгляд разыграет "святая"троица- Барса,Реал и конечно же Бавария,которая с расчётливым немецким педантизмом упрямо прёт на вершину.Так что драка будет нешуточной.В любом случае наблюдать за такими мастерами одно удовольствие...
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1
umarjon1935
1489631851
Гвардиоле опять не повезло!!!
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0
sega77+
1489633797
может быть и ювентус
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0
Диктор
1489639728
Будет битва.
Ответить
0
AndresLoko
1489649127
вперед Монако и Лестер, гранды поднадоели уже..
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0
Masteralex
1489650403
хм, вполне логично было бы сделать опрос с вариантами ответа, а данный рейтинг совсем ниочём, потому что плюсов больше у Барселоны, но она не на первом, хотя по логике должна быть
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0
D'achkov
1489667443
вперед атлетико
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0
ROOSHAN
1490632678
Кубок получит один из первых трёх участников
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0
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